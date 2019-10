Štvanice na českého psychiatra: Kvůli Gretě musel skončit. „Vítejte v nové totalitě. Definitivně,“ reaguje Ovčáček

Ve svém příspěvku Jiří Ovčáček hovoří o nové totalitě a také o tom, jak se z jeho profesního konce někteří radují.

„Vítejte v nové totalitě. Definitivně. ‪Dětský psychiatr Jaroslav Matýs se kriticky pustil do tématu „Greta“. Okamžitá „levicově-liberální“ protistřelba. A úspěšná. „Pokrokoví“ na sociálních sítích se právě teď radují z profesního konce „drzého“ lékaře,“ píše Ovčáček v postu, k němuž připojil vyfocený status sloupkaře Deníku Referendum Petra Bittnera.

Právě Bittner ve svém statusu naráží na to, že Matýs musel kvůli rozhovoru pro portál Info.cz, v němž zmínil Gretu, skončit. Sloupkař poté konstatuje, že doufá, že „v Info.cz (Matýs, pozn. red.) dostane minimálně sloupek, v němž bude pravidelně diagnostikovat klimatické aktivisty a poskytovat tak českému lidu konejšivý příběh o tom, že o svět za hranicí vlastního obýváku se může beztak zajímat jenom člověk s nějakou vadou“.

A věc měla další dohru, když si Bittner povšiml, že jeho status na sociální síti sdílel mluvčí Hradu. Na to pak sloupkař zareagoval následujícími slovy: „‚Vítejte v totalitě. Definitivně,‘ napsal na svůj Facebook Jiří Ovčáček, placený z veřejných peněz na nejvyšší PR pozici v zemi, a odešel natáčet další epizodu své vlastní talkshow.“

Uvádí se, že MUDr. Jaroslav Matýs odstoupil ze všech klíčových pozicí, konkrétně z pozice člena Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví ČR, z pozice člena a předsedy Výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Psychiatr Matýs o vystoupení Grety

Kamenem úrazu se v Matýsově případě stalo jeho vyjádření o mladé aktivistce, kterou označil za nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění. Srovnal ji také s autisty, protože ti podle něj „nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost“. Podle něj tak šlo v jejím projevu o „naučené a získané formulace, ale ne prožitek“.

„Když se podíváte na její umělou mimiku, přehnanou gestikulaci, nacvičené úšklebky, lpění na stejných slovech a větách, intonacích… Všimněte si, jak málem brečí, a pak se to okamžitě srovná. To je typické pro autismus. Stejně tak, když se zaposloucháte do řeči. Typické pro autisty je, že jsou schopni ocitovat celé pasáže o čemkoliv, co je jejich téma. Třeba z pohádkové knihy celé kapitoly. Ale je to jen plochá intonace. Bez emocí,“ zaznělo v daném rozhovoru z úst psychiatra.

​Na Matýse se však kvůli jeho výroku snesla vlna kritiky. Jedním z kritiků byl například Martin Schmarz, který byl přesvědčený, že Matýs porušil elementární mravní zásady – tedy neprovádět diagnózu na dálku a nezveřejňovat své názory na konkrétní osobu. Dalším, kdo věc okomentoval, byl zástupce šéfredaktora Respektu Petr Třešňák.

„Pan doktor Matýs svým pacientům nerozumí, dotýká se jejich důstojnosti a nectí etická pravidla. Vzhledem k jeho oficiálním funkcím v oblasti duševního zdraví očekávám silnou reakci odborníků,“ reagoval tehdy.

Danou věc nenechali bez povšimnutí ani v magazínu ATYP. Ten na svých stránkách zveřejnil otevřený dopis, který byl zaslán ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi. V daném dopisu signatáři poukazují na to, že nejde o první případ, kdy si na psychiatra Matýse stěžují. Jejich stížnost zatím ale vždy zůstala bez odpovědi. V souvislosti s dopisem tak vyzvali „oslovené odpovědné orgány k vyvození adekvátních opatření, které povedou k zásadní nápravě situace v dětské a dorostové psychiatrii a zajistí dětem erudovanou péči“.

A jak to vypadá, dosáhli svého. Matýs totiž odstoupil z klíčových funkcí.

Greta jako řečník na klimatickém summitu v OSN

Švédská eko-aktivistka Greta Thunbergová svou emotivní řečí, kterou pronesla při zahájení klimatického summitu v sídle OSN v New Yorku, doslova vyděsila české státníky. Sputnik se proto rozhodl shromáždit ty nevýraznější reakce českých politiků na proslov této mladé dívky, která světové lídry obvinila z lhaní a z toho, že jí ukradli dětství.

Šestnáctiletá Greta Thunbergová, která se stala jakýmsi symbolem protestního hnutí proti klimatickým změnám, se ve svém projevu ostře pustila do světových lídrů. Starší generaci obvinila z nečinnosti, pokud jde o boj se změnou klimatu.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a v sále jí tleskali.

​Dále ve svém monologu kritizovala státníky za jejich nečinnost a lhostejnost.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se rozhořčeně. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ pokračovala mladá ekoložka a znovu si vysloužila vlnu potlesku.

Na její vystoupení však lidé, včetně významných osobností, reagovali různě. Vznikly tak dva pomyslné tábory, kdy jedna část Gretu za projev chválila a té druhé její vystoupení přišlo až příliš přehnané.

​Například vlivný český politolog Petr Robejšek prohlásil, že je čas, aby se dívka odebrala do lékařské péče, jelikož nad sebou ztrácí kontrolu. Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček ji označil za oběť manipulací.

Český premiér Andrej Babiš označil projev Grety Thunbergové za zajímavý, překvapil ho ale tón, který šestnáctiletá dívka zvolila.