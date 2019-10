„Daroval svůj život nám všem.“ Češi se slzami na očích vzpomínají na zesnulého Karla Gotta

Král české hudební scény Karel Gott po těžké a dlouhé nemoci navždy odešel z našeho světa. Zemřel v úterý 1. října krátce před půlnocí ve věku 80 let. Zpráva se dostala do médií až ve středu ráno. Tuto informaci potvrdila i mluvčí zpěváka Aneta Stolzová či jeho manželka Ivana.

Ihned po zveřejnění této smutné zprávy, zaplnily internet vzpomínky a vzkazy mnoha významných českých a zahraničních osobností. Jako jeden z prvních na smrt legendárního českého zpěváka zareagoval český premiér Andrej Babiš:

„Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct.“

Premiér má navíc v plánu navrhnout vládě státní pohřeb Karla Gotta v katedrále sv. Víta. „Karel Gott si to určitě zaslouží,“ uvedl Babiš.

Na smutnou zprávu o smrti krále české populární hudby reagoval prostřednictvím svého mluvčího i český prezident Miloš Zeman.

„Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem,“ vzkázal prezident republiky Miloš Zeman.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek vyjádřil čest památce Zlatého slavíka a zavzpomínal na události z jeho života:

„Dnes celá naše země přišla o tolikrát zlatem oceněný hlas Karla Gotta. Byl jedním z mála umělců, který prošel desítkami let historie této země a získával uznání a obdiv lidí střídajících se generací. Jeho písně si zpívali lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí. Karel Gott byl mimořádnou osobností, která nás dokázala spojovat. Čest jeho památce!“ napsal a dodal, že i on chce navrhnout vládě státní pohřeb.

„Odešel člověk, který rozdával radost nám všem. Člověk, který do poslední chvíle miloval život a svou práci. Zpráva o úmrtí mistra Karla Gotta nás všechny hluboce zasáhla. Dovolte mi vyslovit hlubokou soustrast jeho rodině, blízkým a přátelům. Karel Gott zůstane navždy symbolem, který nám všem přinášel mnoho krásných chvil,“ napsal šéf komunistů Vojtěch Filip.

Ke kondolencím a k uctění památky mistra se přidal také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, ministr vnitra Jan Hamáček a mnoho dalších, včetně bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky.

Zpěvačka Lucie Bílá poté, co se o zprávě dozvěděla, uveřejnila na Instagramu společnou fotografii s Karlem Gottem, k níž napsala jen tři slova: „Slova jsou zbytečná.“

Lucie Bílá a Karel Gott společně v roce 1997 vydali hudební album s názvem Duety. Kromě toho ale společně nazpívali i populární píseň s názvem Krása (I Believe In You).

„Je to velká, obrovská ztráta,“ smutní zpěvačka Helena Vondráčková, která měla nedávno možnost vidět se s Karlem. „Ještě před pár dny jsem u něj byla, připravovali s Ivankou svou knihu a chtěli po mě nějaké fotky. Strávila jsem s nimi asi 4 hodiny. Hrozně příjemně mě Karel překvapil, přijal mě s úsměvem a snažil se být aktivní, ale brzy se unavil. Neodcházela jsem z toho setkání s jasnou myslí, ale doufala jsem, že to přeci jen vybojuje. Byl to úžasný bojovník,“ dodala.

I slovenští politici přidali svá vyjádření. Premiér SR Peter Pellegrini ve svém statusu vyzdvihuje hlas a celé Gottovo umění.

„SBOHEM, MAESTRO. Jeden z nejúžasnějších hlasů, který celá desetiletí vnášel radost do duší Čechů i Slováků, už nikdy nezazní. Božský Kája byl fenoménem, který svou činností pomáhal lidem odpoutat se od svých běžných životních problémů a nabízel jim umění, kterému rozuměli a se kterým se uměli ztotožnit. Sbohem, maestro, ať Váš hlas zůstane navždy v srdcích lidí, které právem okouzlil,“ napsal Pellegrini na Facebooku.

K němu se připojil i šéf slovenského parlamentu Andrej Danko: „Slovensko a Česko zasáhla tragická zpráva. Opustil nás legendární maestro, jehož zlatý hlas slyšel snad každý z nás. V tichosti a s úctou vzpomínáme.“

Před svou smrtí byl slavík v kontaktu se svými fanoušky, a to přes své účty na sociálních sítích. Poslední fotografie byla zveřejněna dne 17. září.

Na ní Karel Gott sedí u počítače a pročítá si vzkazy a přání od svých fanoušků. Není to tak dávno, co zpěvák oznámil, že trpí akutní leukémií. Bohužel ale tato zákeřná nemoc nad Mistrem vyhrála a zpěvák ve věku 80 let zemřel.