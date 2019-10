„Ježíšmarjá, takovéhle otázky nebudu komentovat!“ Babiš se v ČT pořádně namíchl a pohrozil koncem koalice

ČSSD již před dvěma lety začalo mluvit o zavádění bankovní daně a nyní se k věci opět vrací. Jana Maláčová (ČSSD) v neděli v Otázkách Václava Moravce uvedla, že uvažuje o navržení bankovní daně cestou poslaneckého návrhu. Šéf hnutí Jan Hamáček již dříve vysvětlil, že má jít o odvod z aktiv, přičemž podle jejich velikosti by rostla sazba, od 0,05 procenta až po 0,3 procenta. To by mělo ročně udělat 14 miliard ve prospěch státní kasy. Doteď ČSSD dotyčný návrh nepředložilo.

Pro většího partnera ČSSD v kabinetu je to ale zásadní problém. ANO a ČSSD se navíc koaliční smlouvou zavázaly k tomu, že budou předkládat daňové zákony pouze jako společné a vládní.

Moderátor Martin Řezníček se tak premiéra zeptal, zda to považuje za porušení koaliční smlouvy a zda kvůli tomu může padnout vláda.

„Tak paní ministryně pojala ten resort jako marketingovou agenturu, ona místo, aby řídila ten resort, aby už konečně něco udělala se zneužíváním sociálních dávek na bydlení a sociálních dávek, které jsou zneužívané lidmi načerno, aby konečně udělala něco tady s tím systémem, tak stále vypouští takovéhle věci,“ odpověděl na jeho dotaz Babiš.

Premiér proto věří, že zavedení bankovní daně ministryně nakonec nenavrhne. „Bylo by dobré, aby si ČSSD konečně přečetla programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu. Bankovní daň tam není,“ dodal s tím, že doufá, že k ničemu takovému, jako je vypovězení koaliční smlouvy či konec vlády, nedojde.

Dále politik popsal, co se stane, když je firmám navyšovaná daň. „V momentě, kdy navýšíte daně firmám, co ony udělají? Vezmou peníze lidem. Takže všechny ty její návrhy jsou proti občanům České republiky, proti zaměstnancům. Některé firmy mohou zbankrotovat, mohou navyšovat mzdy,“ řekl k návrhu Maláčové Babiš.

Další Řezníčkova otázka se týkala iniciativy ANO ohledně vzniku Národního rozvojového fondu, který by měl fungovat jako standardní nástroj pro zhodnocování vložených peněz a bude podléhat dohledu České národní banky. Babiš už v září letošního roku se zástupci čtyř největších komerčních bank – ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank, podepsal memorandum o spolupráci při vzniku státního Národního rozvojového fondu. Vláda si od něj slibuje dodatečné miliardy korun na výstavbu škol, nemocnic a silnic.

„Pane premiére, vy víte, že investiční fond není žádná dobročinná organizace. Banky samy přiznávají, že tam peníze dávají proto, aby je investovaly. Lze tohle dávat jaksi na stejnou stranu jako tu bankovní daň?“ zeptal se Řezníček.

„Řekněte mi, prosím vás, jiný způsob, jak máme vlastně tyhle zahraniční investory donutit, aby tady nechali víc peněz. Já jiný neznám. Já vám říkám, že to není možně, že je nemůžeme zdanit, protože zkrátka by nás zažalovali, abychom ještě zaplatili víc peněz. Takže jsme přišli s tím investičním fondem, samozřejmě máme národní investiční plán, který je ve finále,“ řekl Babiš.

Poté ještě dodal pár slov k návrhu ministryně: „Ale zkušenosti se zdaněním bank na Slovensku nebo Maďarsku jsou jednoznačné, že to dopadlo proti lidem, proti podnikatelům, proti občanům, proti hypotékám.“

Novela zákona o státním zastupitelství

Další otázka byla věnována návrhu zákona o státním zastupitelství, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti ČR v čele s ministryní Marií Benešovou (za ANO). Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že jeho strana nesouhlasí s některými body zákona, což se týká především složení komise, která by měla vybírat státní zástupce. Straně se také nelíbí délka funkčního období šéfů zastupitelství.

V tomto ohledu se moderátor Babiše zeptal, jestli je ochoten přistoupit na některé požadavky ČSSD.

„O té novele mluvili všichni, i pan Pospíšil, ministr spravedlnosti za ODS, toho času nevím, kde je, v TOP 09, europoslanec a na magistrátu, nevím, kde všude je. A protestoval na Staromáku a říkal: Je to potřeba. No tak jsme vyhověli. Paní Benešová vyhověla. Rekonstrukce státu a Milion chvilek, všichni to chtěli, tak to mají na stole. Všichni předchůdci to nesplnili, 10 let se o tom mluví, tak je to konečně na stole,“ vyprávěl Babiš a dodal: „Mně to nevyčítejte.“

„Ale já vám to nevyčítám, já se na to ptám. Pokud by, pane premiére, ministryně spravedlnosti navrhla odvolání nejvyššího státního zástupce...“ řekl moderátor. „Proč by to navrhovala?“ zeptal se Babiš. „Já se ptám čistě hypoteticky... o tom musí rozhodnout vláda, tak hlasoval byste pro, nebo ne?“ zajímal se dále Řezníček.

„Jéžišmarja, takovéhle otázky nebudu komentovat. Prosím vás, ještě jednou. Kdybychom chtěli odvolat státního zástupce, tak jsme to mohli udělat za 205 dní vlády hnutí ANO bez důvěry, bez problémů, takže to je absolutně nesmyslná otázka,“ rozčílil se Babiš.