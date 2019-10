Hádky v TOP 09: Adamová se kvůli výrokům o voličích dočkala kritiky od svých stranických kolegů

Stranu TOP 09 letos v listopadu čekají volby nového předsedy. O post se ucházejí dva kandidáti, a to místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a senátor Tomáš Czernin. O rozdílech v jejich názorech včera informoval portál Aktuálně.cz. A už dnes se někteří kolegové tvrdě pustili do Adamové. Důvodem se staly její výroky o voličích na venkově.

Aktuálně.cz píše, že se programy obou kandidátů sice v mnoha věcech shodují, přesto však existuje věc, která je rozděluje. A vypadá to, že právě to by mohlo v konečném důsledku velmi ovlivnit výsledky vnitrostranických voleb, stejně jako jejich popularitu mezi voliči. Touto „věcí“, na které se kandidáti nedokáží shodnout, je to, koho má především jejich strana oslovovat.

První místopředsedkyně se netají tím, že se zaměřuje na městské voliče. Czernin však naopak chce, aby strana soustředila více své pozornosti na voliče na vesnicích a v menších městech.

„V žádném případě nechci opomíjet voliče v Praze a velkých městech, ale kromě nich musíme mít také program pro lidi na vesnicích. Praha nás nezachrání, byť vím, že je důležitá. Když jsem při minulých volbách viděl, že máme 4,6 procenta, tak jsem málem omdlel. A uznávám, že nás nakonec zachránila Praha,“ tvrdí Czernin.

"Tomuhle zavlečení na Východ musíme zabránit." Adamová útočí na Zemana a Rosatom https://t.co/jCqPWQig33



© Foto: Facebook account Markéta Pekarová Adamová pic.twitter.com/8hsHrCMhGy — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 21, 2019

Podle Markéty Pekarové Adamové, „sázet na nějakého úplně nového voliče, který nás nikdy dřív nevolil, je strašná chyba“.

„To je opravdu mrhání sil. Pokud nás tito voliči dříve volili, tak zejména kvůli spolupráci se Starosty a nezávislými,“ reaguje Adamová.

„Pochopitelně mi záleží na každém potenciálním voliči, ale jsem přesvědčena, že my se musíme ze všeho nejvíce soustředit na ty voliče, které jsme ztratili. A kteří odešli třeba k pirátům nebo ODS,“ vysvětluje svůj názor.

Podle ní k typickým voličům TOPky patří mladí lidé a střední generace, přičemž mnohdy jde o ženy a lidi ve velkých městech. „Mám pocit, že jsem zástupcem takové generace, rozumím jejich problémům a nabízím program, který jim může v dlouhodobém horizontu pomoci,“ uvádí.

I když obratem ujistila, že to neznamená, že by venkovské voliče úplně zavrhovala a podotkla, že jí záleží na každém voliči, od svých kolegů se dočkala kritiky.

„Jsem volič Topky a záleží mi na ní. Paní Pekarová Adamová projevila pohrdání nad mimopražskými a venkovskými voliči, což je pro TOP 09 nebezpečné,“ varuje někdejší europoslanec Jaromír Štětina.

Kalousek ostře zaútočil na Zemana kvůli jeho výrokům o Kosovu. Způsobil prezident mezinárodní ostudu? https://t.co/Gk8Cnl6cKw



© AP Photo / Peter Morrison pic.twitter.com/21MCCvieV7 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 12, 2019

Do Adamové se pustil i jeden ze zakladatelů TOPky Miroslav Kalousek.

„Jezdil jsem teď tři dny po venkově a vysvětloval program TOP 09. Zájem veřejnosti mě těší. Nemyslím si, že „mrhám energií“, dělám prostě svoji práci,“ napsal na Facebooku v postu, v němž byla patrná narážka na slova místopředsedkyně.