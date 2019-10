Pro Karla Gotta bude uspořádán státní pohřeb, bude také vyhlášen den smutku

Zesnulý zpěvák Karel Gott bude mít státní pohřeb. Bude také vyhlášen den smutku. Navrhl to předseda vlády Andrej Babiš, na mimořádném jednání to schválila vláda. Toto rozhodnutí bylo podmíněno souhlasem Gottovy rodiny. Informoval o tom Babiš během tiskové konference.

Babiš zdůraznil, že obřad by mohl být uspořádán v katedrále svatého Víta. Podle premiéra je to adekvátní rozhodnutí vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl.

,,Čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to bude přát a jaké měl pan Karel Gott představy,” upozornil premiér Andrej Babiš. Datum pohřbu zatím není určeno.

Podle usnesení vláda zajistí organizaci státního pohřbu. Kabinet ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit vyvěšení státní vlajky na půl žerdi. Hejtmanům, primátorovi Prahy i dalších statutárních měst vláda doporučuje totéž.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek řekl, že dokud stanovisko rodiny není jasné, nemá cenu, aby se vláda zabývala detaily.

,,Nehodí se, abychom tlačili na to mít stanovisko co nejdřív,” řekl.

,,Protože si nedovedu představit, že by v rozhlase a televizi zněly pouze nějaké smuteční pochody, jako když zemřel třeba Leonid Brežněv, to by si určitě Karel Gott nepřál, aby se nehrály jeho skladby kvůli státnímu smutku,” vysvětlil.

Karel Gott

Český legendární zpěvák se narodil 14. července 1939 v Plzni. Byl to český populární zpěvák, herec, malíř a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík, po roce 1996 pak Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42.

Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Vydal celkem 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků získal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umísťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.

Pokud jde o jeho osobní život, nyní je jeho manželkou Ivana Gottová, s níž má dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nedávno nazpíval duet. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.

Gottova nemoc

Několikanásobný držitel Zlatého slavíka se už v minulosti potýkal s vážnou nemocí. Nad tou se mu ale naštěstí podařilo zvítězit a mohl si tak dál užívat života. Nedávno však přišla smutná zpráva: Karel Gott onemocněl akutní leukémií a v současné době podstupuje ambulantní léčbu ve Všeobecné nemocnici v Praze. Veřejnost už dříve pochybovala o slavíkově zdraví. Mohla za to výměna krve, Gottova pohublost i bledost. Osmdesátiletý Karel Gott poté sám přiznal, že trpí myeloidní leukémií. Karel Gott se ale nevzdával a pravidelně dojížděl na výměnu krve. Navzdory úsilí lékařů i zpěváka však choroba tento boj vyhrála.