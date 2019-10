Štefec se pustil do generála Opaty: Zákon o ozbrojených silách ukládá bránit vlast, nikoliv někam posílat česká letadla

Čeští piloti mají za sebou už první měsíc střežení vzdušného prostoru Baltských států. Česká republika v období od září až do prosince letošního roku vyslala celkem pět letounů (přičemž pátý slouží jako záložní a pro účely výcviku) JAS-39C Gripen z 21. základny taktického letectva Čáslav. Tato letadla mají sloužit k ochraně vzdušného prostoru nad územím a teritoriálními vodami Lotyšska, Litvy a Estonska.

V úterý byla na internetových stránkách Armády ČR zveřejněna zpráva s názvem Už pět ostrých vzletů českých pilotů v Pobaltí.

„Statistiky prvního měsíce působení 3. úkolového uskupení Baltic Air Policing v Estonsku svědčí o nezbytnosti naší přítomnosti v regionu. Naším úsilím zároveň potvrzujeme našim spojencům, že jsme plně vycvičeni a připraveni podílet se na společném plnění aliančních úkolů,“ řekl armádní generál Aleš Opata, náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Vojenský analytik Jaroslav Štefec, někdejší ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, byl však podobným výrokem generála poněkud překvapen.

„Už léta jsem nezaznamenal, že by nějaký NGŠ ve stejném duchu deklaroval připravenost české armády (nebo co to vlastně máme) k obraně ČR. Jak jí to v bodu (1) paragrafu 9 ukládá zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách České republiky,“ uvedl Štefec ve své reakci.

„Je totiž daleko jednodušší „potvrzovat“ podružné věci, které navíc nejsou naší „spojeneckou povinností“ (ukažte mi jediný bod Severoatlantické nebo jiné mezinárodní smlouvy, který ČR ukládá posílat někam české vojáky nebo letadla), než dokazovat, že ozbrojené síly v jeho podřízenosti naplňují literu zákona. A jsou schopné bránit vlastní zem a nás, její občany,“ dodal.

Nutno zmínit, že česká vláda spolu s parlamentem loni schválila mandát na nasazení až 95 vojáků k ochraně vzdušného prostoru členského státu NATO, který nemá vlastní ozbrojené síly. Za místo působení bylo označeno vojenské letiště Ämari v Estonsku.

Armáda ČR a nákup vrtulníků

Armáda České republiky v pondělí 30. září uveřejnila tzv. propagační video věnované renovaci vyzbrojení a nákupu amerických vrtulníků. Velitel vzdušných sil ČR a generálmajor Petr Hromek spolu s vojáky ve svém poselství poukázal na nevyhnutelnost modernizace letecké obrany. „Nakupujeme celý systém, včetně výbavy a výzbroje,“ sdělil Hromek.

Česká tisková kancelář přišla v září se zprávou ohledně smlouvy na dodávku 12 amerických vrtulníků pro českou armádu. Jak oznámil na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově ministr obrany ČR Lubomír Metnar, zmíněný dokument by měl být podepsán v tomto roce. České letectvo tak chce nahradit bitevní vrtulníky Mi-24/35 americkými stroji UH-1Y Venom a AH-1Z Viper.