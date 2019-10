Se státním pohřbem Gotta to vypadá bledě. Zdá se, že Babiš couvl a Mistra nejspíše pohřbí jen se státními poctami

Vláda ČR včera schválila, že zesnulý zpěvák Karel Gott bude mít státní pohřeb a rovněž bude vyhlášen den smutku, pokud si to jeho rodina bude přát. Původně to navrhl český premiér Andrej Babiš, který však dnes oznámil, že klasický státní pohřeb se v Gottově případě nejspíše konat nebude.

Andrej Babiš na dnešní tiskové konference ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady uvedl, že Karel Gott nejspíše nebude mít klasický státní pohřeb, nýbrž pohřeb se státními poctami. Promluvil také o „oficiální rozlučce“ s pěveckou legendou.

Tyto informace přichází poté, co vláda na včerejším mimořádném zasedání, které svolal právě Babiš, státní pohřeb schválila. Schválen byl také den smutku, ale v tomto případě zatím není jasné, jak to s ním bude.

„Mohu jen říct, že to nebude klasický státní pohřeb, jak jsme od revoluce měli jen jeden, ale bude to spíš pohřeb se státní poctou. Bude to trochu něco jiného,“ prohlásil Babiš na dnešní tiskové konferenci.

Premiér navíc doplnil, že na termínu Mistrova pohřbu nyní pracuje tým lidí. Konkrétní datum posledního rozloučení se zpěvákem by tak mělo být zveřejněno dnes, tedy ve čtvrtek 3. října, odpoledne.

„Ještě bych v této chvíli nechtěl sdělovat podrobnosti, ale budu se snažit, abychom odpoledne sdělili datum konání pohřbu a místo, kde by došlo k tomu, aby mohli občané vzdát hold jeho památce, a ještě jedno místo, kde bude oficiální rozlučka,“ uvedl.

Nejasnosti ohledně státního pohřbu

Poté, co se Andrej Babiš dozvěděl o smrti zpěváka, nechal se slyšet, že navrhne vládě, aby byl Mistrovi uspořádán státní pohřeb v katedrále svatého Víta.

„Myslím, že by si pan Gott zasloužil, aby se s ním lidé mohli takto rozloučit,“ prohlásil tehdy bezprostředně Babiš.

K jeho návrhu se přidal i český ministr kultury Lubomír Zaorálek. Jak to ale nyní vypadá, osud pohřbu a také dne smutku je nejasný.

Co obnáší státní pohřeb a pohřeb se státními poctami?

Uvádí se, že státní pohřeb má přesně naplánovaný průběh. Jeho chod krom rodiny koordinují také nejvyšší ústavní činitelé. Zpravidla bývá doprovázen vyhlášením státního smutku. K takovému pohřbu rovněž patří i vystavení rakve, smuteční průvod či vojenské pocty.

Rozporuplné reakce na státní pohřeb Gotta

Pohřeb se státními poctami se od klasického státního pohřbu poněkud liší. Sice se koná za přítomnosti čestné stráže, ale již bez armádního průvodu a vojenských poct. Na takovém pohřbu zazní hymna a je vyvěšena státní vlajka.

Spousta lidí s iniciativou uspořádat Mistrovi státní pohřeb souhlasila. Našli se však jedinci, kteří s tím rozhodně nesouhlasili. K nim patří například i šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr. Ten ve svém článku Gotta označil za člověka zkorumpovaného komunistickým režimem a dodal, že „to opravdu není výkon, za který by si zasloužil státní pohřeb v demokratické zemi“.

K věci se vyjádřil i komentátor David Klimeš, který k tomuto nápadu na Facebooku napsal, aby „státní pohřby nechali jenom významným prezidentům“.