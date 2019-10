Radim Fiala: Gott se nebál otevřeně říci „politicky nekorektní“ názory, za které ho sluníčkáři dehonestovali

Ve svém příspěvku na Faceboku Radim Fiala poznamenal, že Karel Gott byl nejenom „prvotřídním umělcem, který se stal národní ikonou, ale byl to i člověk, který se nebál otevřeně říci ‚politicky nekorektní‘ názory, za kterého ho sluníčkáři dehonestovali“ a dodal, že tyto názory se v něčem shodovaly i s postojem SPD. K nápadu, aby byl Karlovi Gottovi vystrojen státní pohřeb, uvedl, že si to „určitě zaslouží“.

Dále připomenul několik rozhovorů, které Gott poskytl různým mediím, v nichž vyjádřil svůj postoj k Trumpovi, mluvil o migrační krizi a světové globalizaci.

Gottův názor na uprchlickou krizi

Migrační krize, která vyvrcholila v létě 2015, byla podle mistra řízeným procesem, který rozhodně nebyl vyvolán spontánně, jehož cílem je oslabení ekonomického růstu Evropy. Uvedl to v rozhovoru pro Týden v roce 2016.

„Dělají to důmyslně, strkají před kamery novinářů děti. Viděli jste to také, ne? Nepřemýšlíte o tom? Podívejte, jak se ty děti prosebně dívají… A nepomozte jim… Ale za nimi jsou k zahlédnutí mladíci s mobilními telefony, kteří kalkulují, posílají si zprávy a tvrdí, že jdou za příbuznými do Evropy. Jsou oblečení jako málokdo v Praze, mají moderní sportovní ohozy a síla a energie z nich jen čiší,“ tak zpěvák popsal situaci před třemi lety.

Gott tehdy kriticky podotkl, že Evropa v současné době prochází diverzí, což prý musí být každému jasné, když nekontrolujeme hranice.

„Dřív tudy neproklouzla myš, a najednou přijdou nějací lidé, nikdo neví odkud, proč, zda mají doklady. A co my na to? Refugees welcome!,“ nelíbilo se mu.

Gott: Donald Trump Američanům svým zvolením vrací naději

Ve stejném roce 2016 poskytl Karel Gott portálu PatlamentníListy.cz komentář ohledně výsledku amerických prezidentských voleb a podpořil Donalda Trumpa.

„Donalda Trumpa i Hillary Clintonovou jsem velmi bedlivě sledoval, zejména proto, abych vypozoroval, jak si svou řečí a projevem dovedou získat americké voliče. Protože Američané touží po starém obraze Ameriky – touží po úspěchu a sebevědomí, a to svým voličům Donald Trump, dle mého, vrátil. Zejména svým přesvědčivým a srozumitelným projevem,“ uvedl legendární zpěvák.

Podle Gotta je Trump vlastně pro Američany ztělesněním amerického snu. „Donald Trump jim totiž vrací naději, že opět promění americký sen ve skutečnost. Jako se to povedlo například Ronaldu Reaganovi,“ dodal pro ParlamentníListy.cz zpěvák.

O Leninovi a iluminátech

V roce 2001 Gott poskytl obsáhlý vhled do svých názorů na téma chodu a řízení světa.

„Politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace,“ uvedl zpěvák v roce 2001 v rozhovoru pro Lidovky.

Podle něj jedním z viditelných příkladů byla ruská revoluce.

„Anebo takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty,“ sdělil Gott a dodal, že „když se bolševismus nebo jiné ‚revoluce‘ rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří vypadají stejně jako Trockij, a zjistíte, že jste zase za blbce“.

Varování před totalitní světovládou

Podle Gotta hrozí, že celosvětový vývoj kráčí k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu.

„Časem všechny malé banky padnou – už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů – nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost – ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný, a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením,“ byl přesvědčen mistr.

„Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory,“ řekl Gott v rozhovoru pro Lidovky v roce 2001.