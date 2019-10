Zeman vzpomíná na Gotta: Byl to umělec, který se rozdával druhým. Prezidenta mrzí, že ho Mistr už nenavštíví v Lánech

Český prezident se na tiskové konferenci nechal slyšet, že Karla Gotta považuje za výjimečného zpěváka, jenž spojoval mnohé generace. Něco takového se totiž dle Zemana každému nepodaří.

Promluvil také o nedávném telefonátu, který s Gottem vedl.

„Byl jsem rád, že jsem s panem Gottem telefonoval krátce poté, co dostal můj dopis k 80. narozeninám a poděkoval mi za něj. Tehdy jsem se dohodli, že pozvu mistra Gotta, jeho ženu a jeho dvě dcery do Lán, bohužel nejdříve dostal zápal plic a poté leukémii. Je mi to nesmírně líto, protože to byl zpěvák, který spojoval mnohé a mnohé generace, a to se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří,“ vyjádřil se Zeman.

Kondolence Zemana rodině Karla Gotta

K nečekané smrti zpěváka se prezident vyjádřil hned poté, co se o ní dozvěděl. Tehdy na ni reagoval prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.

„Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem,“ vzkázal bezprostředně prezident republiky.

Uvádí se, že oficiální kondolenci zpěvákově rodině zaslal již ve středu.

Vyznamenání Karla Gotta

Nedávno český prezident hovořil v pořadu S prezidentem v Lánech i o tom, proč se rozhodl letos neudělit českému zpěvákovi Karlu Gottovi vyšší státní vyznamenání.

Tento krok tehdy prezident vysvětlil tím, že by si několikanásobný Zlatý slavík nemohl dané vyznamenání přijít převzít.

„Mistr Gott nevychází z domu a vyznamenání, které se odehrává ve Vladislavském sále, by mu nemohlo býti dopřáno, právě kvůli tomu, že má leukémii,“ argumentoval v pořadu.

Důvodem se tedy stalo to, že byl zpěvák omezen nemocí. Zeman slíbil, že mu vyznamenání udělí až příští rok.

„Bude mi ctí ho příští rok vyznamenat,“ doplnil.

Prozradil také, že byl s Mistrem v kontaktu a jak již bylo řečeno, v telefonátu jej pozval „s Ivankou a oběma dcerami do Lán“.

Bohužel vyznamenání, stejně jako návštěva prezidenta v Lánech, se už nekonaly.

Smrt pěvecké legendy

Legendární český zpěvák zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

​Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad Zlatým slavíkem vyhrála.

Karel Gott

Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Byl to český šlágrový zpěvák, herec, malíř a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík, po roce 1996 pak Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42.

Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Vydal celkem 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků získal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.

Pokud jde o jeho osobní život, nyní je jeho manželkou Ivana Gottová, s níž má dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nedávno nazpíval duet s názvem Srdce nehasnou. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.