Jaromír Nohavica na koncertě pro Paměť národa nezahraje. Organizátorům vadí jeho vyznamenání od Zemana a Putina

Známý český písničkář Jaromír Nohavica není tento rok vítán na koncertě Paměť národa, který se uskuteční dne 28. října v pražském Fóru Karlín. Na koncertu se bez něj budou muset obejít prý kvůli tomu, že v minulosti převzal vyznamenání od Miloše Zemana a Vladimira Putina. Ve čtvrtek to portálu Novinky.cz sdělil ředitel projektu.

Ředitel koncertu Paměti národa Mikuláš Kroupa vysvětlil, že jelikož Jaromír Nohavica spolupracoval s StB a převzal cenu jak od ruského, tak od českého prezidenta, už jej na akci pozvat nemůže.

„Mnohokrát jsme ho oslovili, zda by byl ochoten vyprávět svůj příběh. Bohužel stále vzdoruje naší nabídce. To nic nesnižuje na jeho talentu jako muzikanta a písničkáře. Nicméně podle archivu bezpečnostních složek byl registrovaný jako spolupracovník StB, máme doklady, že se s nimi scházel. Bylo by báječné, kdyby Nohavica vyprávěl detaily svého příběhu,“ řekl Mikuláš Kroupa.

Poté se vyjádřil i k samotnému vyznamenání.

„Zadruhé mě velice mrzelo, když přijal vyznamenání od prezidenta Putina a prezidenta Zemana. To myslím, že písničkářům nesluší. Proto Jaromíra Nohavicu na koncert pro Paměť národa pozvat nemůžeme,“ objasnil toto rozhodnutí ředitel Paměti národa.

U příležitosti 101. výročí vzniku Československa, které připadá na 28. října 2019, organizátoři pořádají koncert v pražském Fóru Karlín pro Paměť národa. Podle informací se ho zúčastní až stovka umělců. Vystoupí na něj třeba Bára Poláková, Vladimir 518 & Mike T., Tomáš Klus, Ben Cristovao, Jana Kirschner, Dan Bárta a další. Mezi jednotlivými vystoupeními hudebníků krátce promluví osobnosti jako Daniel Kroupa, Helena Illnerová, lídr spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a další.

„Koncert bude trvat 3,5 hodiny, přes 100 umělců, 25 uskupení, každá skupina má jednu, dvě písně. A stojí to za to těm kapelám přijít, nazkoušet to,“ uvedl dramaturg Zdeněk Suchý.

Pořadatelé dodali, že koncert je benefiční a že výtěžek z něj bude věnován na další dokumentaristickou práci, na zaznamenávání a publikování vzpomínek ve sbírce Paměť národa.

Vyznamenání a Nohavica

Český písničkář Jaromír Nohavica loni 4. listopadu v moskevském Kremlu převzal Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak u příležitosti ruského Dne národní jednoty. „Alexandr Sergejevič je tu se mnou. Nejen on, ale i všichni ruští básníci a bardi, které jsem četl, zpíval i překládal,“ prohlásil tehdy Nohavica.

Kromě toho muzikant v roce 2017 obdržel z rukou prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání za zásluhy v oblasti umění.