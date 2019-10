Poslední rozloučení s Karlem Gottem se uskuteční příští pátek. Pohřeb bude se státními poctami

„Veřejnost bude moci přijít uctít památku mého muže v pátek 11. 10. od 8:00 – 22:00 hodin do Paláce Žofín na Slovanském ostrově,” uvedla vdova Ivana Gottová na webu.

Dodala také, že v souladu s vůlí manžela a po předchozím jednání s Arcibiskupstvím pražským se bude konat zádušní mše, kterou bude sloužit pražský arcibiskup Kardinál Dominik Duka. Mše se uskuteční pro pozvané hosty v sobotu 12. 10. od 11:00 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Ivana Gottová poděkovala všem, kdo vyjádřili soustrast s odchodem zpěváka. „Děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu,” uvedla.

Vdova také sdělila, že se po důkladné úvaze rozhodla pro pohřeb se státními poctami.

Nejasnosti ohledně státního pohřbu

Vláda včera schválila návrh premiéra Andreje Babiše, aby zesnulý zpěvák měl státní pohřeb a zároveň aby byl vyhlášen den smutku, pokud si to jeho rodina bude přát. Dnes však předseda vlády oznámil, že se nebude konat klasický státní pohřeb, ale pohřeb se státními poctami.

„Mohu jen říct, že to nebude klasický státní pohřeb, jak jsme od revoluce měli jen jeden, ale bude to spíš pohřeb se státní poctou. Bude to trochu něco jiného,“ prohlásil Babiš na dnešní tiskové konferenci.

Rozporuplné reakce na státní pohřeb Gotta

Spousta lidí s iniciativou uspořádat Mistrovi státní pohřeb souhlasila. Našli se však jedinci, kteří s tím rozhodně nesouhlasili. K nim patří například i šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr. Ten ve svém článku Gotta označil za člověka zkorumpovaného komunistickým režimem a dodal, že „to opravdu není výkon, za který by si zasloužil státní pohřeb v demokratické zemi“.

K věci se vyjádřil i komentátor David Klimeš, který k tomuto nápadu na Facebooku napsal, aby „státní pohřby nechali jenom významným prezidentům“.

Smrt pěvecké legendy

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad Zlatým slavíkem vyhrála.