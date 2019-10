Gottovo divadlo nebo letiště? Praha a další města přemýšlí, jak uctít zpěvákovu památku

S nápadem pojmenovat po Gottovi divadlo v Plzni přišel starosta čtvrtého městského obvodu města Michal Chalupný (ČSSD). „Karel Gott byl určitě nejvýznamnější kulturní osobností z Plzně za několik posledních desetiletí a určitě si ve svém rodném městě zaslouží památku,“ nechal se slyšet Chalupný.

Naopak Martin Baxa (ODS), primátor Plzně, zastává poněkud zdrženlivější názor.

„Od úmrtí Karla Gotta uplynuly řádově desítky hodin. Nyní je čas truchlit, vyjadřovat soustrast rodině. Co se týče dalších kroků, počkáme na podněty od občanů. Teď by cokoli jiného bylo předčasné,“ sdělil Lidovým novinám.

Režisér Fero Fenič se den po úmrtí Karla Gotta nechal slyšet, že by po něm mělo být pojmenováno pražské letiště, které nese nyní jméno Václava Havla. S jeho nápadem souhlasila řada známých osobností i občanů. Ti se také podepisovali pod internetovou petici za změnu názvu.

Ulice či náměstí

Co se týče hlavního města, zde by měla být po Gottovi pojmenována ulice či náměstí v nové čtvrti. „Jako vyjádření pocty jeho celoživotnímu dílu bychom po něm chtěli pojmenovat vhodné a zejména důstojné místo v Praze 5. V této chvíli zvažujeme pojmenování nové ulice či náměstí v plánovaném projektu Smíchov City,“ sdělila Renáta Zajíčková, starostka.

Místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold zase pověděl, že část Prahy uvažuje o tom, že by multifunkční sál, jenž má v budoucnu vzniknout, nesl zpěvákovo jméno. Uctít památku Karla Gotta by chtěl i místostarosta Prahy 1 Petr Hejma, který zmínil krátký most, jenž vede z Masarykova nábřeží na Slovanský ostrov.

Úmrtí Karla Gotta

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Zpráva o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad Zlatým slavíkem vyhrála.

Poslední rozloučení se zpěvákem

Bylo oznámeno, že poslední rozloučení se slavným zpěvákem proběhne v pátek 11. října v pražském paláci Žofín. Zádušní mši bude sloužit kardinál Dominik Duka. Mše pro pozvané hosty se uskuteční v sobotu 12. října v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Ivana Gottová také pověděla, že po důkladné úvaze se rozhodla pro pohřeb se státními poctami.