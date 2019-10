Souboj levice a pravice. Zeman naznačil, kdo se stane dalším českým prezidentem

Během čtverečního rozhovoru pro TV Barrandov český prezident Miloš Zeman promluvil o možných kandidátech v příštích prezidentských volbách. Zdůraznil však, že svým voličům nebude nikoho doporučovat, protože by je tím urazil.

„Moji voliči mají vlastní rozum a vlastní hlavu. Nicméně kdybych měl uvažovat v tom klasickém pravolevém schématu, tak dobrým kandidátem levice je Jiří Středula. Nebo Josef Středula?” nebyl si prezident jistý křestním jménem šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Zeman navrhl, že oponentem Středuly by mohl být nynější prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. „A Vladimír Dlouhý je naopak dobrým kandidátem pravice. A když se tihleti dva ve druhém kole prezidentských voleb střetnou, tak to bude zajímavé a inteligentní utkání," uvedl Zeman.

Došlo také na senátora Jiřího Drahoše, kterého Zeman porazil v minulých volbách. „Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky, i když Jiří Drahoš si to možná myslí,” odpověděl Zeman na otázku, zda by se Drahoš mohl v příští volbě znovu stát společným kandidátem opozice.

Druhý pětiletý mandát Miloše Zemana vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat.

Josef Středula

„Je to šéf největší odborové organizace,“ divil se Zeman, když moderátor Jaromír Soukup zdůraznil, že možný kandidát není moc populární v zemi.

Středula byl v letech 1990 až 1993 místopředsedou základní organizace Odborového svazu KOVO Vítkovice - závod 2 (dnes Vítkovice Steel). V červnu 2005 byl na sjezdu KOVO zvolen předsedou celé organizace. Tuto funkci pak dvakrát obhájil, a to v letech 2009 a 2013.

Dne 25. dubna 2014 byl Středula na VI. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze zvolen předsedou ČMKOS. Program ČMKOS se soustředí na ochranu zaměstnanců v mnoha směrech, důchodovou politiku, propagaci odborové činnosti a mezinárodní spolupráci.

Vladimír Dlouhý

Český ekonom a politik je bývalý místopředseda strany ODA a ministr průmyslu a obchodu v letech 1992–1997 ve vládě Václava Klause.

V letech 1989–1992 byl ministrem hospodářství ČSFR. V květnu 2014 byl zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR.