Vypoví Praha sesterskou smlouvu s Pekingem? Bude se jednat, říká Hřib

Podle Hřiba je projednání možného vypovězení sesterské smlouvy mezi oběma městy na pořadu dne kvůli pozici Pekingu, který nechce jednat o vyškrtnutí bodu o uznání jednotné Číny hlavním českým městem.

„Aktuálně nám Peking ani po urgencích neodpovídá na korespondenci, kterou společně vzájemně vedeme. Proto se tímto tématem budeme v pondělí zabývat na radě,“ sdělil pražský primátor.

Uvádí se, že pražské vedení již vyzývalo své čínské protějšky k projednávání této otázky, a to v letošním lednu. Podle Hřiba Peking na návrh reagoval odmítavě a shody na revizi textu dosaženo nebylo.

O záměru změnit sesterskou smlouvu s Pekingem z roku 2016 pražský primátor promluvil dříve. Uvedl, že považuje bod, který odmítá možnost uznání nezávislosti Tchaj-wanu, za nadbytečnou politickou deklaraci. Hřib sdělil, že pražské vedení hodlá vybudovat mezi městy apolitické a oboustranně výhodné partnerství založené na kulturní výměně.

Pozice Číny

Dříve čínská strana postup Prahy označila za poškození oboustranných vztahů a zrušila cesty několika českých hudebních souborů do země.

V červencovém komentáři čínské velvyslanectví sdělilo, že považuje zachování suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem a podotklo, že uznává existenci pouze jedné Číny.

„Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky,“ uvádělo se.

Jedna země, dva systémy

Oficiální vztahy mezi vládou Čínské lidové republiky a Tchaj-wanem byly ukončeny v roce 1949 poté, co se Kuomintangovy jednotky pod vedením Čankajšeka přestěhovaly na ostrov po porážce v občanské válce s Čínskou komunistickou stranou. Koncem osmdesátých let se obnovily obchodní a neformální kontakty mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou. Od začátku devadesátých let začaly kontakty přes nevládní organizace.

Od roku 1949 je Tchaj-wan řízen vlastní administrativou a zachovává vlajku, měnu a některé další atributy bývalé Čínské republiky. Oficiální Peking však považuje Tchaj-wan za jednu z čínských provincií a dodržuje politiku jedné Číny a koncepci „jedna země, dva systémy“, kterou v roce 1979 navrhl čínský vůdce Teng Siao-pching. Ta předpokládá, že Tchaj-wan je nedotknutelnou součástí Číny, ale má právo na vysokou úroveň samosprávy jako zvláštní administrativní region. Tchaj-wan však tuto formulaci odmítá.