ČEZ plánuje jisté změny. Co se stane do roku 2040?

Na dnešní tiskové konferenci sdělili zástupci energetické společnosti ČEZ, že je v plánu prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Se.ven Energy. Kromě toho plánují do roku 2040 odstavit velkou část svých uhelných zdrojů.

Podle Ladislava Štepánka, ředitele divize klasické energetiky ČEZ, počítá firma s nejdelším provozem elektrárny u Ledvic. Ve hře byly další dvě severočeské hnědouhelné elektrárny, a to Tušimice a Prunéřov. Již před dvěma lety, tedy v listopadu roku 2017, tam začal dvouletý zkušební provoz nového bloku dané elektrárny. Co se týče výkonu, měl by klesnout na 0,7 gigawattu z původních 6,2 gigawattu.

„Mají potenciál být provozovány dál za rok 2040. Samozřejmě predikovat, jaké budou ekologické požadavky, legislativa, jaký bude technický stav toho zařízení, je dnes velice obtížné,“ nechal se slyšet Štěpánek.

Zároveň dodal, že zbylé dvě elektrárny (Tušimice a Prunéřov) by měly být odstaveny zhruba v roce 2037.

Dvě opce

Podle daných údajů byla uzavřena v souvislosti s Počerady dlouhodobá smlouva mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou z dnešní skupiny Se.ven Energy v roce 2013. Smlouva byla o dodávkách uhlí do elektrárny na dobu 50 let. Součástí byly zároveň i dvě opce na prodej. Ta první mohla být využita již v roce 2015, k tomu však nedošlo. Pokud jde o druhou opci na prodej k roku 2024, o té musí rozhodnout ČEZ do konce tohoto roku. V případě využití této opce, by došlo k zisku elektrárny asi za dvě miliardy korun.

Ohromné výdaje na provoz

Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ, se dnes vyjádřil, že pořád platí, že firma bude elektrárnu provozovat do roku 2024, tudíž novému majiteli by elektrárna připadla až po tomto roce. Podle energetické společnosti je elektrárna na hraně technické životnosti a výdaje na její provoz a údržbu by mohly do roku 2023 být v řádu dvou až pěti miliard korun. O sedm let později, tedy do roku 2030, by se mohly vyšplhat na devět až dvanáct miliard korun.

K potenciálnímu prodeji elektrárny Počerady se negativně staví i ekologové. Podle studie vypracované hlavním analytikem Greenpeace Global Air Pollution Unit způsobí znečištění elektrárny během roku až 111 předčasných úmrtí, a to nejen v nejbližším okolí, ale také v dalších oblastech České republiky, včetně jejích hranic.

Jednání ČEZ s Američany

V září bylo informováno o tom, že dojde ke sdílení technických poznatků a projednávání možnosti uplatnění malých modulárních reaktorů v Česku. Podle Karla Havlíčka, ministra průmyslu České republiky a vicepremiéra, je prioritou vlády podpora inovací. Dodal, že malé modulární reaktory mohou být budoucností jaderné energetiky.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti NuScale John Hopkins zase pověděl, že díky jednoduchému designu a výsledným nižším nákladům mohou být malé modulární reaktory ideálním nástrojem, který společnosti ČEZ pomůže uspokojit rostoucí poptávku po nákladově efektivní a bezemisní energii.

Podle tiskové zprávy společnosti NuScale budou česká a americká strana sdílet znalostí v jaderné a technické oblasti. Konkrétně jde o výměnu informací v oblasti vývoje, výstavby, provozu a údržby jaderného dodavatelského řetězce.

V ČEZ dodávají, že americká firma chce svůj první komerční reaktor spustit v roce 2027 v Idahu.