„Většina Němců jsou (zatím) docela normální lidé.“ Robejšek promluvil o rizicích davové psychózy v souvislosti Gretou

Na začátku svého příspěvku píše o tom, že v Německu chtějí dát „Klima-Grétě“ Nobelovu cenu. „To byste neřekli, co? Normální spotřebitel médií by mohl mít dojem, že celé Německo každý pátek stávkuje, masově odevzdává klíčky od aut a nasedá na koloběžky, staví si mini- a maxi-větrníky na zahrádkách a odmítá jíst maso,“ sdělil ostře svůj názor.

Dále Robejšek zmiňuje i mainstreamová média a to, co zveřejňují. „Je pravda, že bohaté společnosti hloupnou a Německo bohaté je. Ale pravda je i to, že sytě zelená mainstreamová německá média informují převážně o tom, o čem informují jiná mainstreamová média,“ myslí si politolog. Podle něj tímto způsobem vzniká spirála, ve které by se podle jeho slov neměl člověk nechat uvěznit.

„Německá média informují převážně o velkoměstské populaci, kterou zčásti opravdu zachvátila klimatická horečka. To se ale netýká celé společnosti,“ napsal ve svém postu a dodal, že davové psychózy jsou známy i z velkých měst v Česku.

V příspěvku politolog uvádí i jistý výzkum YouGov, ve kterém měli respondenti odpovídat na otázku, zda by měla mladá aktivistka dostat Nobelovu cenu míru. Jak uvádí Robejšek, 15 % dotazovaných bylo pro, 19 % na otázku nevědělo odpovědět a 66 % bylo proti. „Víme, že výzkumy veřejného mínění moc spolehlivé nejsou, ale nemáme nic lepšího. A proto jsem s vámi chtěl sdílet dobrou zprávu o tom, že většina Němců jsou (zatím) docela normální lidé,“ dodal v příspěvku.

Dřívější reakce Robejška

Politolog tímto způsobem na Gretu nereagoval poprvé. Dne 23. září na svém profilu zveřejnil další příspěvek, ve kterém napsal, že Greta nad sebou ztrácí kontrolu.

Greta Thunbergová

Greta Thunbergová je švédská aktivistka, která se v poslední době proslavila svou emotivní řečí, kterou pronesla při zahájení klimatického summitu v sídle OSN v New Yorku. Ta ve svém proslovu obvinila světové lídry ze lhaní, a z toho, že jí ukradli dětství.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a v sále jí tleskali.

Ve svém proslovu dále nešetřila kritikou. „Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se rozhořčeně. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ pokračovala mladá ekoložka a znovu si vysloužila vlnu potlesku.

Reakce politiků

Na emotivní vystoupení reagoval celý svět a výjimkou nebyli ani čeští politici a známé osobnosti. Například Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky, okomentoval vystoupení jako velmi smutnou podívanou.

Je to velmi smutná podívaná. Ubohá oběť manipulací zla převlečeného za světlo. Nejhorší jsou ale ti, kteří ji pokrytecky poslouchají, freneticky jí tleskají a vyhlašují závazky. https://t.co/8sSY3oRcys — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23. září 2019

​Premiér Babiš považoval Gretin projev za zajímavý, nicméně tón, který mladá aktivistka zvolila, českého premiéra překvapil.

„Bylo to zajímavé, samozřejmě. Byl jsem trochu překvapený tím tónem. Myslím si, že bychom se neměli strašit tím, že přijde nějaká apokalypsa a že vymřeme, když se nestaráme o klimatickou změnu,“ řekl Babiš českým novinářům v New Yorku.