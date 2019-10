Bude socha Koněva zapsána mezi kulturní památky? Šimůnek se o to pokusí

Šimůnek se nechal slyšet, že chce podat žádost jako občan o zapsání Koněvovy sochy na seznam kulturních památek. Učiní tak z toho důvodu, aby zabránil odstranění sochy.

„Je to jeden z posledních takových památníků v Praze. Už byl odstraněn smíchovský tank, přejmenována třída Rudé armády a byla sundána i deska ze Staroměstské radnice, která připomínala osvobození Prahy Rudou armádou. A já si myslím, že některý ze symbolů by v Praze zůstat mohl, aby to připomínal generacím, které přichází po nás,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.

O žádosti, kterou podá, rozhodné poté ministr Zaorálek. Podle Šimůnka by mohl mít Zaorálek pochopení. Sám Šimůnek podle svých slov považuje ministra kultury za zkušeného politika, jehož vztah k památkám je pozitivní. „Je z Ostravy, tedy z regionu, který osvobodila Rudá armáda spolu s 1. československou samostatnou brigádou a má kladný vztah k těmto památkám,“ dodal.

K situaci se vyjádřila i Petra Hrušková z tiskového oddělení ministerstva kultury. Ta iDNES.cz řekla, že chce nejprve počkat, až žádost ministr obdrží. Až poté se k dané věci vyjádří. Aleš Knížek, šéf Vojenského historického ústavu, se k žádosti Šimůnka nechtěl vyjadřovat. Z jeho strany je záležitost již uzavřena.

Šimůnek dále polemizoval nad tím, zda zastupitelstvo Prahy 6, které rozhodlo o osudu sochy Koněva, bude mít pochopení pro to, že o věci rozhoduje a bude ji posuzovat ministerstvo kultury.

„Ještě je možnost, že požádám Obvodní soud pro Prahu 6, aby vydal předběžné opatření, že nemůže být nakládáno se sochou, dokud nerozhodne právě ministerstvo kultury,“ dodal dále k situaci.

Šimůnek jako předseda KSČM?

Kromě žádosti o zapsání Koněvovy sochy do seznamu památek, se první místopředseda KSČM nechal slyšet, že v dubnu příštího roku bude kandidovat na předsedu KSČM proti Vojtěchovi Filipovi, stávajícímu šéfovi strany.

Podle Šimůnka vidí část lidí situaci tak, že by se měl na funkci předsedy po osmi letech posunout. „Pokud mě budou okresní konference navrhovat na předsedu, tak kandidaturu přijmu,“ potvrdil Šimůnek.

Na otázku, zda své plány sdělil již Vojtěchovi Filipovi, šéfovi komunistů, odpověděl, že „nebyl čas“. Šimůnek očekává, že nominace získá nejspíš více lidí, například Stanislav Grospič, který však své úmysly zatím v této věci komentovat nechtěl.

Koněvova kauza

Dne 12. září došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře, starosty Prahy 6, není socha ani válečným hrobem ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Během hlasování bylo celkem 33 hlasů pro a 1 proti, a tudíž došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týkal přemístění sochy Koněva do muzea. Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina k situaci dodal, že o přesunutí sochy do zahraničí se určitě neuvažuje, a že pomník by mohl být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.