Růst mezd je v Česku rychlejší než v Německu. Je to možné?

Průměrná mzda v Česku se meziročně zvyšuje posledních 18 let o 4,67 procenta, pokud to přepočteme na eura, pak by to bylo o 6,62 procenta. V Německu průměrný růst mzdy činí 2,08 procenta.

Náskok Němců a Rakušanů je ovšem na výplatních páskách velký – berou totiž v průměru zhruba třikrát víc než Češi. Průměrná mzda v Rakousku je v přepočtu více než 103 tisíc korun, v Německu skoro 97 tisíc.

„U průměrné mzdy sice za Německem ještě pořád výrazně zaostáváme, ale tempo jejího růstu je poměrně zajímavé o to víc, pokud bychom díky posilující koruně mzdu směňovali a chtěli utrácet v eurech,“ poznamenal výkonný ředitel Purple Trading David Varga.

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice ve druhém čtvrtletí tohoto roku vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 34 105 korun. Poprvé ve čtvrtletním sledování překonala 34 000 korun. Dvě třetiny zaměstnanců na tento průměr nedosáhnou. Při zohlednění inflace mzda stoupla o 4,3 procenta.

Hamáček prozradil, jak dosáhnout stejně vysokých platů jako na Západě

Předseda ČSSD Jan Hamáček se na svém účtu na Facebooku vyjádřil ke zvyšování minimálních mezd v Česku a na Slovensku. Ve svém příspěvku na sociální síti tak řeší, jak to u nás třicet let po pádu komunismu funguje.

Podle jeho názoru navíc „sázka pravicových vlád na volný trh v tomto ohledu selhala“. Stojí si totiž za tím, že zaměstnavatelé nedají ani o korunu víc, než musí, a zisky ve výši stovek miliard korun tekly a tečou z Česka ven. „Vždyť je absurdní, že v době bankovní krize české banky pomáhaly zachraňovat své zahraniční matky!“ hořekuje Hamáček.

Ministr vnitra se tak domnívá, že způsob, jak donutit firmy, aby platily lidi odpovídajícím způsobem, spočívá ve zvyšování minimální mzdy. Právě to ale podnikatelé zuřivě odmítají, i když se pak sami pozastavují nad tím, že nemohou sehnat zaměstnance. To ale dle Hamáčka není žádné překvapení, když nenabídnou adekvátní plat.

Zbytečné je dle něj i zastrašování byznysmenů, že tento krok zbrzdí ekonomiku a přivede ji ke kolapsu. „To dávno vyvrátili ekonomové i zkušenosti z jiných zemí. Naopak to hospodářství stimuluje, povzbuzuje to spotřebu a ta v dobách recese tlumí následky poklesu průmyslu,“ argumentuje. Hamáček rovněž zastává názor, že firmy musí platit své zaměstnance tak, aby se jim vyplatilo chodit do práce.