Ministerstvo zahraničí Česka chce předat migrantům 300 milionů Kč

Na humanitární pomoc v afrických zemích by měla Česká republika v příštích třech letech poskytnout 300 milionů korun. Po návrhu ministerstva zahraničí to projednala vláda. Pomoc Česka by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy. Informuje o tom portál České noviny.

V materiálech ministerstva zahraničí se uvádí, že hlavní příčinou nelegální migrace do Evropy je rychlý populační růst v Africe spojený s růstem nezaměstnanosti a nestabilitou.

„Předkládaný materiál navrhuje aktivity, jimiž ČR účinně přispěje k odstraňování základních příčin nelegální migrace z Afriky do EU asistencí zdrojovým i tranzitním zemím migrantů, tedy přímo v místě jejich vzniku,“ upozorňuje zpráva.

Podle poskytnutých materiálů by se česká pomoc měla rozdělovat prostřednictvím tří programů, které se zaměří na podporu míru, hospodářský rozvoj a sociální rozvoj. Co se týče geografie, česká pomoc se zaměří na severní a západní Afriku, na oblast Afrického rohu a na region Sahelu, tzn. jižní okraj Sahary.

Andrej Babiš našel řešení migrační krize

Premiér Andrej Babiš si je jistý tím, že jsme skvělá a úspěšná republika. V rozhovoru pro Lidové noviny se Babiš vyjádřil k evropské migrační krizi. Dle něj musí Evropa vytvořit dva migrační plány. První z plánů by měl být pro Afriku a jeho náplní by měla být snaha pomoci lidem „přímo v těch afrických zemích, z nichž lidé odcházejí, aby zůstávali doma“.

Další plán se podle jeho mínění musí týkat Sýrie. A v tomto případě hraje klíčovou roli Turecko.

„Pokud tam dojde k dalšímu vojenskému konfliktu, hrozí, že uprchnou další dva miliony lidí. Kam půjdou? No přece do Turecka. Turecko to neustojí a pošle je nám do Evropy. Proto říkám, že Evropa musí s Tureckem mluvit a hledat řešení. Pokud prezident Macron s kancléřkou Merkelovou řeší Ukrajinu a vztahy s Ruskem, je to jenom dobře. Ale někdo musí také jednat s Tureckem. Zde vidím potenciálně roli pro nás a pro země Visegrádu. I proto jsem v New Yorku mluvil se zvláštním zmocněncem USA pro Sýrii i se syrským ministrem zahraničí. Také řecký premiér mi říkal, že musíme s Tureckem mluvit,“ zdůraznil Babiš.

Již dříve premiér zareagoval na nový plán na přerozdělovaní migrantů, který minulý týden představily země jako Německo, Francie, Itálie a Malta. Uvedl, že daná dohoda by mohla nelegální migranty z Afriky pouze povzbudit v jejich snaze dostat se do Evropy. „Zásadně nesouhlasím s přerozdělováním migrantů. Byla by to jen pozvánka pro pašeráky,“ prohlásil tehdy Babiš.