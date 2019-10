Sorosova nadace a sídlo v chatové oblasti. Xaver odhalil detaily Ústavu nezávislé žurnalistiky, zdroje redaktorů ČT

Kauza Xaver vs. Česká televize pokračuje. Český moderátor Luboš Xaver Veselý se rozhodl vzít si na paškál Ústav nezávislé žurnalistiky, o kterém během skandálního rozhovoru hrdě hovořila redaktorka ČT. Byl však trochu zklamán, když namísto skutečné kanceláře Ústavu našel prázdnou chatu. „Oni jsou takoví virtuální,“ vysvětlil jejich soused.

Xaver Veselý na začátku svého nového videa vysvětlil, že během rozhovoru ohledně portálu Hlídacího psa a Ústavu nezávislé žurnalistiky, který daný portál podporuje, se moderátor vůbec nezorientoval. Ale když sledoval nahrávku zpětně… „A to je ta chvíle, kdy jsem si řekl ‚pozor‘, když to je Ústav nezávislé žurnalistiky, tam by ses, chlapče, mohl něco přiučit,“ uvedl ironický Xaver.

Novinář mnoho informací o Ústavu na internetu nenalezl, našel však aspoň jejich sídlo a to ho trochu ohromilo. „Pravda, trošku mě překvapilo, že Ústav nezávislé žurnalistiky podle rejstříku sídlí, prosím, v Líšnici číslo popisné 208,“ uvedl Xaver Veselý s tím, že na mapách Googlu našel hned dva objekty s tímto číslem popisným.

„Ale nedá mi to, chci vidět, jak vypadá instituce, kterou se zaštiťuje Česká televize. Podotýkám, ta Česká televize, která je placena z vašich koncesionářských poplatků,“ zdůraznil Veselý a vydal se do obce Líšnice.

Setkat se se zástupci ústavu se mu však nepovedlo. Místo toho novinář jen obešel opuštěnou a zarostlou chatu. „Čekal jsem, že narazím na odborníky, a že se něco nového dozvím, třeba na téma jak dělat nezávislou žurnalistiku a v čem se vylepšit, ale jsem, přátelé, zklamaný,“ uvedl.

Moderátor tedy prozkoumal alespoň veřejně dostupnou přílohu k účetní závěrce zmíněného Ústavu za rok 2017 a zjistil, že tato instituce má jediného zaměstnance. Z té se dozvěděl, že náklady na tohoto jediného zaměstnance činí 550 tisíc ročně.

Odkud jsou ty peníze? Mezi dárci je Open Society Foundations amerického miliardáře George Sorose. Vůbec největším dárcem je pak Nadační fond Českých průmyslníků. Z toho Xaver Veselý vyvodil, že buď jistá část českých průmyslníků stojí o nezávislou žurnalistiku, nebo to prý může být tak, že jde o lobbistickou skupinu, skrze kterou čeští průmyslníci hájí své zájmy.

„Ústav nezávislé žurnalistiky je podle mého prázdná schránka sídlící v chatové oblasti, s jedním zaměstnancem a bez jakékoli váhy,“ shrnul své pátrání Xaver Veselý, který nechápe, jak se o tento ústav může opírat Česká televize.