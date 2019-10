Schwarzenberg považuje návrh na přejmenování letiště po Gottovi za zneužití smrti

Schwarzenberg uvedl, že se teď odehrává smutná podívaná, spojená se zneužitím Karla Gotta. Připomněl, že „nejdříve se různí politici předháněli nikoliv v úctě velkému umělci, ale aby si sami zvýšili oblibu. Snažili se zajistit státní pohřeb“.

Zdůraznil, že horší je však to, co se odehrává teď – člen přípravného výboru hnutí Trikolóra navrhl, aby pražské letiště, které už pojmenováno po Václavu Havlovi bylo přejmenováno po Karlu Gottovi.

„Samozřejmě, stejně jako ve výše uvedených případech, nejde o poctu zmíněnému umělci. Jde především o trapnou pomstu obou Klausů našemu prvnímu českému prezidentovi,“ upozornil.

Schwarzenberg zdůraznil, že Václav Havel není pouze český, nýbrž i světový hrdina boje za demokracii a svobodu. Schwarzenberg dále píše, že „využití nebohého Karla Gotta jako nástroj pomsty vůči Václavu Havlovi, který je pořád ještě slavnější než oni, je pouze mrzké“.

„Jsem přesvědčen o tom, že by proti tomu sám Karel Gott protestoval. Mrtví se takovýmto intrikám bránit nemohou. I proto je to celé velmi ubohé a je to hnus,“ upozornil Schwarzenberg na závěr svého postu.

Připomenul také, že by dnes Vaclav Havel měl narozeniny. „Václav Havel by dnes oslavil osmdesáté třetí narozeniny a já na něj budu myslet,“ uvedl.

Odchod pěvecké legendy

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad Zlatým slavíkem zvítězila.

Po úmrtí zpěváka na něho některá média hrubě zaútočila. Například slovenský Denník N vydal zprávu s titulkem: „Zlatý hlas z Prahy, božský Kája, národní umělec, ale i zombie či idiot hudby. Kdo byl vlastně Karel Gott?“ Mnozí čtenáři tento přístup ke zpěvákovi označili za „nechutnost“.

K události, která zasáhla Česko, Slovensko, ale například i Německo, se vyjádřil i šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr, jehož ve svém postu zmiňoval právě mediální expert Štěpánek.

„Pravda je prostě taková, že se Gott nechal zkorumpovat komunistickým režimem a pak se dokonce nechal zneužít k ostudné proklamaci loajality vůči diktatuře, když se postavil v Národním divadle do čela umělců, kteří podpisem Anticharty legitimizovali pronásledování disidentů,“ napsal novinář v článku o Karlu Gottovi s tím, že takový člověk si nezaslouží státní pohřeb v „demokratické zemi“.