TOP 09: Dnes slaví narozeniny opravdový Pan Prezident. Hádejte který?

„Dnes by oslavil své 83. narozeniny opravdový Pan Prezident. Člověk, který má obrovskou zásluhu na tom, že jsme svobodní a součástí mezinárodních struktur,“ napsala Pekarová na svém Facebooku.

Podle jejího názoru je nyní „na nás“, abychom nesli jeho odkaz.

„Tento odkaz nám zde zanechal a je teď na nás, abychom jej dál nesli,“ myslí si politička TOP 09 a ke svému příspěvku doplnila hešteg #díkyzavše.

Kromě místopředsedkyně strany Pekarové se k Václavu Havlovi vyjádřil i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, ale i čestný předseda strany Karel Schwarzenberg.

Pospíšil na svém Twitteru napsal, že mu Havel chybí i jako člověk, ale i jako politik, a poděkoval mu za vše, co udělal pro Českou republiku.

„Václav Havel nám hodně chybí. Chybí nám nejen jeho lidskost, ale i politika. Havlovské hodnoty ale nevymizely. Musíme je dál ctít a bránit. Děkujeme za vše, co jste pro naši zemi udělal, pane prezidente. Navždy zůstanete v našich srdcích,“ napsal předseda TOP 09 na své sociální síti.

​Český předseda TOP 09 ve své vzpomínce na Václava Havla hovořil o pomstě Klausů kvůli návrhu člena přípravného výboru Trikolóry na přejmenování letiště města Prahy tak, aby neslo jméno ne Havla, nýbrž Karla Gotta. Karla Gotta přitom označil za „nebožáka“.

„Zneužití smrti. V posledních dnech se odehrává opravdu poněkud smutná podívaná. Nejdříve se různí politici předháněli nikoliv v úctě velkému umělci, ale aby si sami zvýšili oblibu. Snažili se zajistit státní pohřeb. Patrně je potom někdo poučil, že to není možné a dopadlo to poněkud trapně. Horší ale je, co se stalo teď. Je pozoruhodné, že člen přípravného výboru hnutí Trikolóra navrhl, aby se pražské letiště už nejmenovalo Letiště Václava Havla, ale navrhl jeho přejmenování po Karlu Gottovi. Samozřejmě, stejně jako ve výše uvedených případech, nejde o poctu zmíněnému umělci. Jde především o trapnou pomstu obou Klausů našemu prvnímu českému prezidentovi. Václav Havel není pouze český, nýbrž i světový hrdina boje za demokracii a svobodu. Využití nebohého Karla Gotta jako nástroj pomsty vůči Václavu Havlovi, který je pořád ještě slavnější než oni, je pouze mrzké. Jsem přesvědčen o tom, že by proti tomu sám Karel Gott protestoval. Mrtví se takovýmto intrikám bránit nemohou. I proto je to celé velmi ubohé a je to hnus. Václav Havel by dnes oslavil osmdesáté třetí narozeniny a já na něj budu myslet,“ prohlásil Karel Schwarzenberg na svém Facebooku.

Václav Havel

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat Ústavu a ostatní zákony,“ prohlásil Václav Havel během skládání prezidentského slibu 29. prosince 1989 při svém zvolení do čela Československa. Byl posledním prezidentem Československa, následně byl prvním prezidentem samostatné České republiky, až do roku 2003.

Havel se narodil v Praze 5. října roku 1936.