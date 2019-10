Společnost Aero Vodochody má možná svého kupce. Kdo o ni projevil zájem?

Jednání probíhají mezi společnosti a Omnipolem. Ten se například podílel na vývoji nejnovějšího letounu pod záštitou Aera nesoucí název L-39NG. „Prodej má být do konce roku hotový. Financovat by to měl Omnipol pomocí PPF,“ uvádí Lidovky.cz s odkazem na důvěryhodný zdroj.

K situaci se vyjádřil i Omnipol. V oficiálním prohlášení uvedl, že spekulace nebude komentovat.

„K jakýmkoli spekulacím ohledně témat zmíněných ve vašich otázkách se společnost Omnipol nebude vyjadřovat,“ uvedla Marika Přinosilová z Omnipolu.

Finanční ředitel společnosti Jan Smutný se nechal slyšet, že Omnipol má zájem o výrobce letadel a leteckých součástí. Pro časopis Forbes uvedl: „O Aero máme zájem a jednáme o podmínkách akvizice.“

Mluvčí Penty Ivo Mravinac napsal Lidovým novinám, že nemohou vyjádření potvrdit.

„Vyjádření Omnipolu jsme zaznamenali, ale nemůžeme ho potvrdit. Komentování čehokoli, co odporuje našim zásadám, stejně jako komentování spekulací, považujeme za plýtvání časem,“ napsal.

Negativní zprávy

V Aeru došlo v posledních letech k několika neočekávaným a negativním zprávám. Tou první byla zpráva z Itálie, kdy žádali o utlumení civilních programů Aera, ve kterých neměla být velká přidaná hodnota. Přitom před třemi lety se zdálo, že to vypadá na slibnou budoucnost společnosti v čele s novým gnerálním ředitelem Giuseppem Giordem.

K další neočekávané ráně došlo loni, kdy se společnost Sikorsky rozhodla k ukončení spolupráce s Aerem. Šlo o výrobu vrtulníků S-76D, které se používají k přepravě pasažérů na ropné plošiny. Další zpráva vyšla rovněž ze strany Sikorského, a to letos. Mezi společnostmi byla uzavřena dohoda o výrobě kokpitů pro vrtulník UH-60M Black Hawk, jeho výroba bude však přesunuta do USA.

Nové dodávky strojů

Kromě jiného se čeká na dodávky nových cvičných strojů. Již loni došlo k objednávce ze strany českého ministerstva obrany. Jednalo se o čtyři stroje L-39NG pro státní podnik LOM Praha. Vláda si vyžádala podrobnější informace ohledně nákladů, jelikož na lednovém zasedání daný kontrakt neschválila.

„Skutečnost, že L-39NG stále nemá referenci domácího zákazníka, navzdory pokročilosti celého projektu a jasnému plánu dalších vývojových testů a certifikací, tento potenciál citelně limituje,“ myslí si mluvčí Aera Tobiáš Tvrdík.

Nakonec insolvence?

Lidové noviny dále uvedly, že na jaře se dokonce hovořilo i o insolvenci. Penta však k takovému ráznému kroku nesáhla. Důvod svého činu vysvětlila tak, že premiér Babiš na svých cestách L-36NG propaguje. Nejednou za ně loboval u thajských představitelů, dále se zmínil i v Berlíně u Angely Merkelové. Insolvence by se rovněž nepříznivě odrazila v ceně společnosti.