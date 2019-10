Foto: Česká Miss Earth Karolína Mališová potěšila své fanoušky erotickou fotkou v prádle

Ukázala svou nádhernou figuru. Na fotografii byla vidět téměř celá její krásná postava.

„Good morning beautiful,“ napsala k popisku fotky Karolína Mališová.

Jejím sledujícím se tyto snímky moc líbily. Sledující, a to většinou muži, udělili krásce spoustu komplimentů.

„Nádhera a fantazie, svět budoucnosti a krásy, který je skutečný,“ uvedl jeden.

„Absolutní krása, neskutečná jste…“, napsal další.

„Karolínko, jste prostě nádherná a moc Vám to sluší,“ takto zněl další komentář.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolína Mališová (@karolinamalisova) 5 Окт 2019 в 1:01 PDT

Před několika dny Mališová zveřejnila fotku z párty luxusní značky Saint Laurent, na které vyrazila ve zcela průhledné halence a kožených kalhotech. Prsa si ale zakryla vlasy. Na fotce lze vidět, že se Karolína trošku stydí v takovém odvážném modelu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolína Mališová (@karolinamalisova) 4 Окт 2019 в 12:20 PDT

Osobní život

Modelce Karolíně Mališové je 22 let, v roce 2015 se stala českou Miss Earth. Na světové soutěži Miss Earth ve Vídni se dostala mezi 16 nejlepších dívek, vyhrát však nedokázala. Karolína Mališová o svém osobním životě vůbec nemluví. Tímto svým přístupem se proto od svých kolegyň značně odlišuje. S partnerem randí již 7 let. Je možné, že úspěch tkví v tom, že spolu nebydlí. Kdo je tento šťastný muž, kráska tají. Letos česká vicemiss získala bakalářský titul. V Opavě vystudovala vysokou školu a nyní se rozmýšlí, co bude dál.