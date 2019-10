Hříb: Nabídli jsme rodině rozsvítit Petřínskou rozhlednu na památku Gotta

Správa Prahy nabídla rodině Karla Gotta, že by při Signal Festivalu nasvítila Petřínskou rozhlednu na jeho počest zlatou barvou. Pověděl to pražský primátor Zdeněk Hřib během pořadu Partie televize Prima. Hřib také vysvětlil, že magistrát shromažďuje návrhy městských částí, jaká místa či objekty v Praze by mohly nést Gottovo jméno.

Signal Festival, který nabídne světelné umělecké instalace, se tento rok bude konat od 10. do 13. října. Pohřeb Gotta se uskuteční 11. října.

„My jsme nabídli rodině, že bychom na památku Karla Gotta v čase festivalu rozsvítili Petřínskou rozhlednu zlatou barvou, momentálně čekáme na odpověď,“ zdůraznil Hřib.

Hřib řekl, že správě Prahy se scházejí návrhy, jaká místa by se měla po Gottovi v Praze jmenovat, komise návrhy vytipuje a pak předlopží rodině.

„Mělo by to být něco, co bude mít nějakou vazbu k hudbě, zpěvu či Praze 5, kde Karel Gott žil,“ řekl primátor.

Hřib nechtěl předbíhat, jaká místa by mohla být po zesnulém zpěvákovi v Praze pojmenována.

„Je to nutné nejprve probrat s rodinou. Potom oznámíme výsledek. Mělo by být hotovo do konce října,“ upozornil.

Gott nedostane čestné pražské občanství.

„Bohužel čestné občanství v Praze nelze v tuto chvíli udělovat in memoriam. Musela by se měnit vyhláška, a to by mi přišlo nedůstojné, “ vysvětlil Hřib.

Odchod pěvecké legendy

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno sdělil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad Zlatým slavíkem zvítězila.

Po úmrtí zpěváka na něho některá média hrubě zaútočila. Například slovenský Denník N vydal zprávu s titulkem: „Zlatý hlas z Prahy, božský Kája, národní umělec, ale i zombie či idiot hudby. Kdo byl vlastně Karel Gott?“ Mnozí čtenáři tento přístup ke zpěvákovi označili za „nechutnost“.

K události, která zasáhla Česko, Slovensko, ale například i Německo, se vyjádřil i šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr, jehož ve svém postu zmiňoval právě mediální expert Štěpánek.

„Pravda je prostě taková, že se Gott nechal zkorumpovat komunistickým režimem a pak se dokonce nechal zneužít k ostudné proklamaci loajality vůči diktatuře, když se postavil v Národním divadle do čela umělců, kteří podpisem Anticharty legitimizovali pronásledování disidentů,“ napsal novinář v článku o Karlu Gottovi s tím, že takový člověk si nezaslouží státní pohřeb v „demokratické zemi“.