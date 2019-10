Čeští policisté chytili ukradený vůz. Dobrý námět pro akční film

Dne 3. října dostal operační důstojník informaci o tom, že z Hradce Králové do Jaroměře jede auto, které se nachází v pátrání. Tehdy už jeho pohyb monitorovalo několik policejních hlídek. Průběžně vyzývaly řidiče k zastavení. Na výzvy však nereagoval a navíc nebezpečně kličkoval. Hlídkám pohotovostního a eskortního oddělení a policistům se u obce Holohlavy nakonec podařilo auto obklíčit a řidič musel zastavit.

Existovala důvodná obava, že by se řidič snažil utéct nebo by mohl být dokonce ozbrojený, a proto při zadržení policisté použili hrozbu namířenou střelnou zbraní. Později provedený test potvrdil, že řidič byl pod vlivem OPL.

Auto bylo zajistěno a bude vráceno zpět svému majiteli. Řidič byl eskortován do policejní cely. V případě uznání viny mu hrozí trest až do výše čtyř let odnětí svobody. Čeští a rakouští kriminalisté jsou ve spojení a případu se budou i potom společně intenzivně věnovat.

2v1? Český řidič vezl v autobuse místo cestujících neobvyklý náklad

Policisté dostali oznámení o tom, že jistý řidič, který projížděl na dálnici A směrem na francouzské hranice, jim sdělil, že uviděl autobus, ve kterém místo cestujících byl osobní automobil. Policisté dostávali toto oznámení opakovaně, proto se rozhodli jít případ prošetřit.

Policistům se povedlo autobus rychle vypátrat, jelikož se jednalo o starý model, vyrobený v roce 1976. Poté, co policisté autobus našli a zavedli jej na odpočívadlo, zjistili, že na místě, kde by měli být cestující, se nacházel Volkswagen Passat. V autobusu našli policisté i mnoho starých plechovek od oleje a kanystrů na benzin.

Podle německého časopisu měl autobus řídit čtyřicetiletý Čech. Místo odpovědi na otázku policistů, jak auto dostal do autobusu, jim řidič ukázal speciálně upravenou zadní část autobusu. Ta se dala otevřít jako vrata, proto nebyl problém do něj dostat osobní vozidlo.

Muži hrozí pokuta ve výši několika stovek eur. Kromě jiného mu policisté zakázali jet dál s autem v autobuse. Muž poté zavolal svým známým, kteří přijeli s nákladním vozem, do kterého přeložili auto z autobusu.