Zeman by volil Babiše na Hrad. Ten kandidovat nechce

Miloš Zeman během rozhovoru na rádiu Frekvence 1 prohlásil, že by v prezidentských volbách hlasoval za Andreje Babiše, pokud by se premiér rozhodl pro kandidaturu.

Premiér Babiš ale případnou kandidaturu na Hrad zatím odmítá.

„Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ odpověděl Zeman na otázku, jestli by podpořil v prezidentských volbách současného premiéra.

Miloš Zeman vykonává svůj druhý prezidentský mandát, nebude moci proto po uplynutí jeho stávajícího funkčního období v roce 2023 znovu kandidovat. Minulý čtvrtek prohlásil na TV Barrandov, že za vhodné kandidáty na prezidentský post považuje ekonoma Vladimíra Dlouhého nebo odboráře Josefa Středulu.

Andrej Babiš v minulosti úvahy o možné kandidatuře na post prezidenta odmítl.

V souvislosti s volbou prezidenta Miloš Zeman prohlásil, že vzhledem k tomu, že je prezident volen přímou volbou, přál by si, aby příští prezident měl větší kompetence. Prezident by prý mohl mít právo zákonodárné iniciativy a v případě, že prezident nějaký zákon odmítne, jeho veto by mělo být přehlasováváno pouze kvalifikovanou většinou.

Zeman o zrušení Senátu

Miloš Zeman v tomto týdnu během pořadu Týden s prezidentem na televizi Barrandov prohlásil, že trvale odmítá existenci Senátu a vyzývá k jeho zrušení.

Hovořil tak v souvislosti s ústavní žalobou na prezidenta, která neprošla poslaneckou sněmovnou. Prohlásil, že ji považuje za vygradování nenávisti na jeho slova o tom, že je Senát zbytečný.

Smrt Karla Gotta

„Příští rok chci Karlu Gottovi udělit Řád bílého lva první třídy České republiky, což je nejvyšší státní vyznamenání. Můžete se zeptat, proč mu ho neudělím už letos. Odpověď je jednoduchá,“ prohlásil prezident s tím, že Gottovy nejbližší jsou zdrceni odchodem zpěváka, a proto je nechce jim způsobovat další bolest.

Prezident také zmínil, že pokud bude pozván, promluví na mši sloužené za Karla Gotta. Hlavní slovo by ale měl mít kardinál Dominik Duka.

„Promluvil bych, ale jen krátce, protože si myslím, že politici by se při těchto příležitostech neměli předvádět,“ dodal Zeman.