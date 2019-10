Chramostová bude pohřbena se státní poctou. Zeman kvůli ní setřel Rychetského

Ministr sdělil, že Chramostová, jako i Karel Gott, je uměleckou ikonou 20. století, která se nesmazatelně zapsala do českých dějin. Uvedl, že pohřeb se státními poctami herečka bude mít 14. října od 11 hodin v Národním divadle a souhlas vlády na to není třeba.

„To není třeba navrhovat, to už se připravuje. Mluvil jsem s ředitelem Národního divadla i předsedou herecké asociace…,“ sdělil Zaorálek.

Ministr dodal, že pokládá za pohřeb se státními poctami všechny pohřby, které se konají v Národním divadle, které je státní institucí. Sdělil, že pohřeb herečky bude veřejnou akcí na náklady státu.

K úmrtí Chramostové se Zaorálek vyjádřil i na Facebooku, kde ji označil za výbornou herečku a tvrdohlavou a charakterní ženu.

„Život ji nešetřil a neušetřil ničeho, ale ona jím prošla se ctí. Byla přesvědčenou komunistkou, ale po roce 1968 se odmítla podílet na normalizaci…To každý nedokázal. Obětovala svou kariéru, protože našla něco, na čem jí záleželo víc než na sobě samé. Žila nejednoduchý život a snažila se porozumět tomu, co žila. Čehož svědectvím jsou její pozoruhodné paměti ‚Byl to můj osud’,” napsal ministr.

Odchod Vlasty Chramostové

Vlasta Chramostová zesnula 6. října ve věku 92 let. Svou hereckou kariéru začala po absolvování konzervatoře, kdy nastoupila do brněnského Svobodného divadla. Poté v roce 1950 přešla do Divadla Československé armády, nynějšího Divadla na Vinohradech. To se stalo její doménou.

​Po zákazu herectví během normalizace Chramostová zahájila disidentský život, během kterého také pořádala se svým manželem Stanislavem Milotou neveřejná představení bytového divadla. Během obsazení tehdejšího Československa také pomáhala Milotovi s pořizováním záběrů vojáků Varšavské smlouvy.

V roce 1989 došlo k jejímu odsouzení k podmíněnému trestu za Prohlášení k Palachovu týdnu. V tom stejném roce dostala angažmá v Národním divadle. V roce 2015 byla uvedena do Síně slávy Národního divadla.

Chramostová hrála v desítkách filmů, například ve Spalovači mrtvol, Je třeba zabít Sekala nebo P.F. 77. Naposledy se před kamerou objevila ve filmovém zpracování Odcházení pod režijní taktovkou Václava Havla.

Zemanova reakce na slova Rychetského

K záležitosti pohřbu herečky Chramostové se během svého rozhovoru na Frekvenci 1 vyjádřil i prezident Miloš Zeman, který komentoval slova předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Rychetský prohlásil, že Vlasta Chramostová by si zasloužila pohřeb se státními poctami. Na to prezident reagoval slovy o tom, aby se Rychetský nemíchal do politiky a věnoval se práci v Ústavním soudu, kterou podle jeho názoru zanedbává.