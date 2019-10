Mediální expert: Česká televize by měla platit divákům za sledovanost, ne obráceně

Mediální expert Petr Štěpánek prohlásil, že některé pořady České televize jsou tak strašné, že ČT by měla platit divákům za to, že ji sledují, a ne naopak.

„To se ví, 168 hodin, že to, co vysílá Česká televize, je tak strašné, že platit by měla ona divákům, ne diváci jí,“ napsal Štěpánek na své sociální síti Facebook.

Mediální expert Petr Štěpánek je bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. Na své internetové stránce uvádí, že opakovaně působil na postu redaktora různých médií včetně ČT. Dlouhodobě kritizuje práci zpravodajské redakce České televize.

Xaver Veselý vs Česká televize

Na konci minulého měsíce publikoval zkušený moderátor Luboš Xaver Veselý video svého rozhovoru s pořadem Newsroom České televize. Reportéři pořadu Newsroom přijeli za moderátorem, aby ho konfrontovali kvůli jeho pořadu s Andrejem Babišem.

Redaktorka ČT sdělila Luboši Veselému, že portál Hlídací pes, který se podle vlastních slov stará o nezávislost, objektivní přístup a profesionalitu žurnalistiky, zveřejnil na své stránce zprávu, ve které kritizuje práci Veselého při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Premiér si prý „vyprávěl, co chtěl“.

Moderátor televizi na kameru velmi silně kritizoval. „Já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete drzost, se na to ptát,“ prohlásil Luboš Xaver Veselý na otázku ČT, zdali „uřídil“ svůj rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v mezích Kodexu Českého rozhlasu.

V duchu silné kritiky České televize se nesl celý několikaminutový rozhovor, který následně Xaver zveřejnil na sociální síti YouTube.

„Já vám na závěr chci říci, že to, co děláte, je holá katastrofa. Vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste někde získala nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohleto je absolutní stoka. Já bych se za to styděl,“ uzavřel Veselý první část rozhovoru pro ČT.

O den později Veselý publikoval na svém kanálu ještě jedno video ze zákulisí natáčení rozhovoru s ČT.

„Já proti vám vůbec nic nemám. Jenom, to, co děláte, je katastrofální. Něco tak nevyváženého, něco tak odporného. (…) Vy bohužel posluhujete strašně špatnejm lidem, a na to, jak jste sympatická, je to velká škoda,“ řekl Luboš Xaver Veselý redaktorce ČT ve druhém videu.

Hledání Ústavu nezávislé žurnalistiky

Po rozhovoru s Českou televizí se moderátor Luboš Xaver Veselý rozhodl posvítit si na televizí zmiňovaný Ústav nezávislé žurnalistiky.

Novinář mnoho informací o Ústavu na internetu nenalezl, našel však aspoň jejich sídlo a to ho ohromilo. „Pravda, trošku mě překvapilo, že Ústav nezávislé žurnalistiky podle rejstříku sídlí, prosím, v Líšnici číslo popisné 208,“ uvedl Xaver Veselý s tím, že na mapách Googlu našel hned dva objekty s tímto číslem popisným.

„Ale nedá mi to, chci vidět, jak vypadá instituce, kterou se zaštiťuje Česká televize. Podotýkám, ta Česká televize, která je placena z vašich koncesionářských poplatků,“ zdůraznil Veselý a vydal se do obce Líšnice.

Když moderátor dorazil na místo, nikoho nenašel. Namísto přední žurnalistické instituce našel pouze opuštěnou a zarostlou chatu.

Podle závěrů vyšetřování Veselého vyplývá z účetní závěrky za rok 2017, že tento „ústav“ má jediného zaměstnance a náklady na něho činí 550 tisíc korun ročně. Prostředky na provoz jsou získávány od Open Society Foundations amerického miliardáře George Sorose a od Nadačního fondu Českých průmyslníků.

„Ústav nezávislé žurnalistiky je podle mého prázdná schránka sídlící v chatové oblasti, s jedním zaměstnancem a bez jakékoli váhy,“ dodal Veselý.

Moderátor v průběhu kauzy oznámil, že bude usilovat o místo v Radě České televize, aby si došlápl na to, na co vydává ČT peníze získávané z koncesionářských poplatků.