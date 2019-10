Rath nastupuje k výkonu trestu. Do věznice v Ruzyni se musí dostavit do večera

Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a hejtman Středočeského kraje David Rath má do pondělních šesti večer nastoupit do ruzyňské věznice, kde si odpyká sedmiletý trest za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V kauze byli obžalováni i další.

V neděli večer advokát Adam Černý iRozlasu.cz oznámil, že David Rath má do vězení nastoupit do pondělních 18 hodin. Podle něj si na začátku týdne chce ještě zařídit „nějaké věci“, například podle advokáta chce ještě stihnout návštěvu zubaře.

Policisté výzvu k nástupu do výkonu trestu doručili minulý týden, Rath už dříve uvedl, že výzvu nestandardně nedostal poštou. Bývalý politik pětidenní lhůtu označil za velmi krátkou. Na to však mluvčí krajského soudu upozornila, že pětidenní lhůta pro nástup do výkonu trestu odnětí svobody soud stanovuje ve všech případech.

Milionová krabice od vína

V Rathově kauze byla odsouzena i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr. Oba musí zaplatit 15 milionů korun. Byli potrestáni za ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici.

Odvolávací senát uvedl, že Kottovi žádali úplatky ve výši 26 milionů korun, nakonec měli přijmout téměř 17 milionů. Rath dostal sedm milionů, se kterými ho policie v květnu 2012 zadržela, když si částku odnášel v krabici od vína.

David Rath byl následně obviněn z braní úplatků. Bývalý politik strávil 18 měsíců ve vazbě, odkud byl v listopadu 2013 propuštěn.

Rath se vyjádřil ke svému obvinění

Po vynesení rozsudku bývalý hejtman, který nebyl přítomen na zasedání soudu ze zdravotních důvodů, uspořádal tiskovou konferenci v Hostivicích, kde řekl, že považuje proces za nespravedlivý a že rozhodnutí soudu bylo vyneseno pod tlakem veřejnosti a politiků.

„Cítím se být hrdý, že jsem odsouzen za poškozování zájmů Evropské unie, takzvané nové říše. Budu se bránit dál a to klidně až ke štrasburskému soudu, protože to považuji za nespravedlivý proces,“ prohlásil na úvod své tiskové konference David Rath.