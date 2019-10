V Praze bude v pátek rušno: Proběhne poslední rozloučení s Gottem, fotbalový zápas i festival. Plánují se jistá opatření

Na tento pátek je v hlavním městě České republiky naplánováno hned několik událostí, a to jak těch veselých, tak i těch smutnějších. V daný den totiž proběhne nejen poslední rozloučení s českým zpěvákem Karlem Gottem, ale bude se konat také zápas kvalifikace na fotbalové euro mezi Českem a Anglií. Ve stejný den se koná také festival videomappingu.

V souvislosti s výše zmíněnými akcemi se tak všichni lidé v Praze musí připravit nejen na policejní manévry, ale také na jisté změny v dopravě.

Poslední rozloučení s Gottem

V pátek 11. října proběhne poslední rozloučení se Zlatým slavíkem, který po zemřel dne 1. října po dlouhé a těžké nemoci. Akce proběhne na Žofíně a už teď je jasné, že se jí zúčastní velké množství zpěvákových fanoušků. Hovoří se o tom, že do Prahy přijede až 300 tisíc lidí.

K věci se vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který uvedl, že úřad vlády spolupracuje s policií, armádou i magistrátem hlavního města. Dojít má i ke změnám v dopravě.

„Spolupracujeme s magistrátem i z hlediska logistiky. Bude uzavřeno nábřeží mezi Národním divadlem a (výstavní síní) Mánes od čtvrtku půlnoci do pátku půlnoci. Uzavřena bude i městská doprava, bude to vlastně pěší zóna. Bude posílena policie, záchranná služba, sociální zázemí,“ řekl Babiš s tím, že takový pohřeb zde v novodobé historii nikdy nebyl.

Kvalifikační utkání mistrovství Evropy

Kvůli velkému počtu obdivovatelů Gotta tak bude například tramvajová linka 17 jezdit přes Národní třídu a Myslíkovu. Žofín má být pro Gottovy fanoušky přístupný od 8 do 22 hodin.

Další událostí, s níž se musí Praha vypořádat, je i páteční kvalifikační utkání mistrovství Evropy, které začne v Edenu ve 20.45 hod. Na to totiž míří fanoušci z Anglie, tzv. rowdies, kteří by zde mohli páchat násilnosti. Loňský zápas v Amsterodamu byl totiž provázen nepokoji v ulicích, a to právě ze strany britských fanoušků. Tehdy jich bylo více než sto zadrženo.

Před těmito výtržníky tak českou policii varovala ta britská. Ta původně žádala o přeložení zápasu, žádosti však nebylo vyhověno.

Lístky na zápas má zakoupeno zhruba 3731 fanoušků, ale uvádí se, že do hlavního města by mohl zamířit až dvojnásobek lidí. Obezřetnost je proto zapotřebí.

Signal festival

Velkou akcí, která v daný den rovněž proběhne, je i Signal festival. Akce se koná každoročně a jedná se již o sedmý ročník. Festival, jehož tématem je letos revoluce, vypukne již ve čtvrtek a potrvá až do nedělní půlnoci.

Uvádí se, že část festivalu videomappingu proběhne na blízkém Smetanově nábřeží. Akce se tak i přes rozloučení s Karlem Gottem bude nakonec konat. Podle jeho manželky by si totiž Mistr „rušení kulturní události nepřál“.

„Paní Ivana Gottová a zástupci Signal Festivalu se dohodli, že se obě události uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou,“ uvedla za pořadatele Nikola Lörinczová.

V sobotu 12. října, kdy je nahlášen den státního smutku, účastníci této akce tak budou moci před zahájením projekcí v 19.00 hod na Karlínském náměstí držet minutu ticha.

I v tomto případě se chystají jisté změny v dopravě. Navíc, jistá opatření vzhledem k plánovaným akcím chystá i policie a záchranáři. Konkrétní opatření a uzavírky budou ale upřesněny až během středy.