Hamáček: Česko nepodpoří návrh na dobrovolné přebírání migrantů

„Je to pro nás začátek cesty k tomu, aby tento materiál přešel do povinného režimu a nahradil současné dublinské nařízení, což Česká republika nemůže akceptovat,“ vyjádřil se k věci Hamáček.

Uvádí se, že cílem danému návrhu je zabránit takové situaci, k níž došlo nedávno. V uplynulých měsících totiž nemohly u Itálie zakotvit lodě s migranty. Iniciátoři návrhu si však myslí, že získají velkou podporu ostatních zemí. Při předběžném projednávání mezi diplomaty se k tomuto návrhu pozitivně postavilo například Řecko či Španělsko. Země jako Maďarsko a Polsko však vyjádřily nesouhlas.

Hamáček uvedl, že i některé severské státy dávají najevo svůj odpor. Rovněž zdůraznil, že Česko chce nabídnout finanční pomoc zemím, z nichž migranti proudí. Tím tak hodlá přispět k posílení ochrany hranic.

„Je potřeba důsledně uplatňovat návratovou politiku,“ upozornil Hamáček.

Ministerstvo zahraničí ČR chce předat migrantům 300 milionů Kč

Na humanitární pomoc v afrických zemích by měla Česká republika v příštích třech letech poskytnout až 300 milionů korun. Po návrhu ministerstva zahraničí to projednala vláda. Pomoc Česka by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy. Uvedl to portál České noviny.

V materiálech ministerstva zahraničí se uvádí, že hlavní příčinou nelegální migrace do Evropy je rychlý populační růst v Africe, který je spojen s růstem nezaměstnanosti a nestabilitou.

Podle poskytnutých materiálů by se česká pomoc měla rozdělovat prostřednictvím tří programů, které se zaměří na podporu míru, hospodářský rozvoj a sociální rozvoj. Co se týče geografie, česká pomoc se bude soustředit na severní a západní Afriku, na oblast Afrického rohu a na region Sahelu, tzn. jižní okraj Sahary.