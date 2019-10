Zahradníková z Trikolóry: Stát či neziskové organizace by neměly poučovat děti v jeslích o genderových stereotypech

Ustavující sněm Trikolóry

V samotném úvodu rozhovoru přišla řeč na to, že projev místopředsedkyně na sněmu Trikolóry sklidil velký ohlas. Majerová Zahradníková uvedla, že ji potěšilo, ale dodala, že „všechny projevy měly na sněmu vysokou úroveň“. Stejně tak přiznala, že se sněm hnutí opravdu podařil.

„Po organizační stránce se podařilo vše zvládnout bezchybně a dík patří mnoha lidem, kteří dobrovolně pomáhali od začátku do konce. Pozvání přijali vzácní hosté z tuzemska i zahraničí, v sálu jsme promítali povedené spoty i zdravici Nigela Farage. A co je neméně důležité – po celý den vládla opravdu skvělá atmosféra,“ uvedla.

Jaké hodnoty chce hnutí bránit?

Daný sněm se konal v Brně dne 28. září. Na něm byl Václav Klaus mladší zvolen za předsedu a Zuzana Majerová Zahradníková se stala místopředsedkyní hnutí. Na akci vystoupil s projevem i bývalý prezident Václav Klaus. Před zahájením sněmu Trikolóra prošla s mažoretkami a živou hudbou Brnem

Politička se vyjádřila i k tomu, jaké hodnoty chce nově vzniklé hnutí Václava Klause mladšího bránit. Dle jejích slov jde o ty nejzákladnější hodnoty, které nás provází už stovky let a dříve o nich nebylo potřeba hovořit. Dnes je však dle poslankyně situace jiná.

„Hájit rodinu, kterou tvoří otec, matka a děti. Hájit tradice a historický odkaz našich předků. Chceme, aby se v naší zemi žilo co možná nejlépe. Tato země je naše a máme mít právo rozhodnout, kdo tu bude žít s námi. Nemyslíme si, že by měl stát či neziskové organizace poučovat děti v jeslích o genderových stereotypech. Ve zkratce, jsme pro přirozený řád světa, který přes všechny jeho nedokonalosti funguje,“ vysvětlila úmysly hnutí.

"Člověk nikdy neví." Babiš pohovořil o své možné kandidatuře na Hrad https://t.co/tiAxAPtusX pic.twitter.com/GnOrVplQd2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 7. října 2019

​Poté dodala, že právě „základní hodnoty, na kterých stojí naše společnost tisíce let, nepotřebují žádné revoluční změny“. Snahu ničit vše tradiční tak považuje za barbarství a projev neúcty k odkazu našich předků, nikoli za pokrok.

Vysvětlení programových tezí

Mimo jiné Majerová Zahradníková v rozhovoru vysvětlila, co si potenciální voliči mohou představit pod výzvou Trikolóry „Braňme normální svět“. Vše se pokusila demonstrovat na příkladu manželství.

„Nemáme nic proti odlišné sexuální orientaci, ale už samotné slovo manželství snad vypovídá o tom, pro koho je určené. To nemá absolutně nic společného s tolerancí či netolerancí. Rodinu tvoří maminka a tatínek, ne rodič 1 a 2. Ve školách se má učit myslet, ne co si myslet. Stát má lidem sloužit, a ne je vychovávat,“ tvrdí.

Dodala, že i tohle se Trikolóra snaží lidem v rámci setkávání s občany vysvětlit.

Petříček zdvihl na Hřiba varovně prst. Kvůli zahraniční politice státu https://t.co/JeAHD21Eor



© Foto: Facebook account Tomáš Petříček pic.twitter.com/PGf0qWmID9 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 8. října 2019

K dalším programových tezím, kterými jsou hesla „Žijeme v České republice“ a „Bohatství vzniká z práce“, dotyčná uvedla:

„Žijeme v České republice a v prvé řadě nás zajímá naše země, nikoli co zrovna hýbe společností v zemi na druhém konci světa. (…) Chceme, abychom o naší budoucnosti rozhodovali jen a pouze my sami. To, bohužel, však často není možné. Například přes polovinu zákonů – 57 procent – přijímáme na povel Evropské unie a implementujeme do našeho právního řádu bez jakékoli širší debaty,“ a uvedla, že hnutí bude například vždy hájit českou korunu.

Politička o klimatu, životním prostředí a Gretě

K druhému heslu doplnila, že jde na první pohled o jasně srozumitelné sdělení. „Bohatství národa je přeci součtem bohatství jednotlivců. Proto prosazujeme nízké a přehledné daně. V každé zdravé společnosti by mělo být zřejmé, že, lidově řečeno, bez práce nejsou koláče. Kvůli dotacím , regulacím, přerozdělování a špatně nastavenému sociálnímu systému to tak dnes, bohužel, neplatí,“ míní Majerová Zahradníková.

Poslankyně se vyjádřila i k proslovu mladé švédské eko-aktivisty Grety Thunbergové v OSN. Uvedla, že Grety jí je líto a dodala, že podle jejího názoru je dívka zneužívána jako pouhý nástroj v kampani, v níž je ochrana klimatu až na posledním místě.

„Hlavním cílem ekologistů je polarizovat společnost, uzurpovat si moc na úkor ideových odpůrců, v mnoha aspektech i vrátit společnost do středověku. (…) Až příliš mi údajná ochrana klimatu připomíná boj za dělnickou třídu po roce 1948. Komunistům šlo samozřejmě jen o jejich vlastní prospěch, ale k dosažení svých mocenských cílů zneužili ty nejchudší vrstvy. Podobně na to jdou i jejich současní následovníci. Jen místo dělnické třídy zneužívají přírodu a klima obecně,“ nastínila svůj pohled na věc.

Poukázala rovněž na to, že některým českým politikům taková podobná estrádní představení zcela vyhovují.

"Většina Němců jsou (zatím) docela normální lidé." Robejšek promluvil o rizicích davové psychózy v souvislosti Gretou https://t.co/u3sK9q2slA



© REUTERS / Yana Paskova pic.twitter.com/1Q9JhKImzo — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. října 2019

„Trikolóra má v této věci jasno. Chceme předat dalším generacím naši planetu v co nejlepší kondici a jsme přesvědčeni, že to tak má 99 procent všech lidí. Planetu však neuchráníme tím, že budeme jíst méně masa a plodit méně dětí. Je bizarní dávat si závazky typu: Do roku 2050 snížíme skleníkové emise o 246 procent. To už je jak plánování pětiletky za komunistů. Ať každý začne nejprve sám u sebe, doma a vede k tomu i své děti. To je vždycky nejprospěšnější. Pro celou planetu i nás všechny, kterým na ní záleží,“ uzavírá téma.

Genderová ideologie už od malička

Nakonec se Majerová Zahradníková vyslovila k „novým inkvizitorům“, před nimiž nedávno varovala. Ti se totiž podle ní pokouší hustit genderovou ideologii už do malých dětí v jeslích. Za jeden z takových pokusů označila novou metodiku pro jesle.

„V prvé řadě musím říci, že jsem tím vším byla vcelku šokována. Ani v tom nejhorším snu by mě nenapadlo, že by mohl někdo chtít hustit do hlavy genderismus už dětem od šestého měsíce věku v minijeslích a školkách,“ uvádí.

Vysvětluje také, že prvotním impulsem v této tematice byl pro ni článek Jany Jochové na serveru Českého rozhlasu. A poté se poslankyně dostala až k samotné metodice, kterou si pozorně pročetla. K věci se navíc vyjádřilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR , a to tak, že Jochová přehání a nic se vlastně neděje.

„Mluvčí ministerstva mimo jiné uvedla, že na tvorbě metodiky se podíleli odborníci z řad pedagogů. To je ale jen část pravdy. Přibližně polovinu z autorského týmu tvoří zástupci neziskovek, které se přímo zabývají genderovými stereotypy. Podle toho ta navrhovaná metodika také vypadá,“ tvrdí místopředsedkyně Trikolóry.

Plán je dle ní určen pro děti od šesti měsíců do čtyř let, což označila za nehorázné. Proto se obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou. „Jsem velice zvědavá na její odpověď. Chci dosáhnout toho, aby se o celé této záležitosti vedla otevřená debata. Nejenom na půdě Sněmovny, ale v celé společnosti. Nesmíme připustit, aby o prosazení této zvrácené metodiky rozhodlo pět neziskovek a ministryně Maláčová,“ prohlásila.

Hnutí Trikolóra

Zakladatelem nového politického hnutí Trikolóra – hnutí občanů je bývalý člen ODS Václav Klaus mladší. Ten Trikolóru představil letos v červnu.

Podle jeho slov bude hnutí hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a zájmy pracujících lidí. Prioritou pro hnutí budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Subjekt Klaus představil v zaplněném sále kongresového centra Erbia v Praze, akci moderoval herec Marek Vašut.