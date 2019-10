Kavárna zaútočila na českou velvyslankyni v Sýrii. „Tak aby bylo, panáčkové, jasno," vzkazuje Ovčáček

Víza vydaná na českém velvyslanectví v syrském hlavním městě Damašku mají podle neveřejných hlášení dostávat i lidé, kteří jsou spojeni s prominenty Asadova režimu a osobami na sankčních seznamech Evropské unie. Od velvyslankyně v Damašku Evy Filipi obdržel vízum například Jawad Rida, syn Buthajny Shabaanové, poradkyně prezidenta Asada, která je na sankčním seznamu EU. Napsal o tom v úterý 8. října kupříkladu portál HlídacíPes.org.

Zdroj z českého ministerstva zahraničí se pokusil situaci vysvětlit.

„Trochu to vypadá, že pár lidí z režimu vyloženě jezdí do Česka na dovolenou nebo se snaží si tu udělat druhý domov, kdyby to v Damašku nevyšlo. Spousta lidí ze syrské smetánky se snaží obstarat si druhý pas nebo alespoň dlouhodobý pobyt,“ uvedl zdroj pod podmínkou anonymity.

Tiskový mluvčí Miloše Zemana ujistil anonyma o tom, že česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi má jednoznačnou a trvalou podporu prezidenta republiky.

‪„Tak aby bylo, panáčkové, jasno: Eva Filipi má jednoznačnou a trvalou podporu prezidenta republiky. Odvádí profesionální práci,“ napsal Jiří Ovčáček na Facebooku.

Pro SeznamZprávy už mluvčí českého MZV uvedla, že nedisponuje potřebnou informací. „Vydávání víz na velvyslaneckou výjimku osobám na sankčním seznamu EU problém samozřejmě je, nicméně nemám informaci o tom, že by k něčemu takovému docházelo,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

„Pokud mám správné informace, tak velvyslanectví v Damašku je oprávněno přijímat žádosti o vízum od držitelů diplomatických a služebních pasů,“ dodala Štíchová.

„Velvyslanectví České republiky v Damašku je v současné době jako jediný zástupce schengenských států schopno zajišťovat výkon vízové agendy pro cesty do Schengenu,“ upozornila Štíchová. Mimo jiné tak česká ambasáda v Damašku zastupuje zájmy EU i USA. Podobné úkoly mají například Švédové v Severní Koreji a Švýcaři v Íránu.

Česká republika je jedinou zemí západní a střední Evropy, která má aktuálně v Damašku velvyslanectví. To, že se z České republiky stala pro syrské prominenty vyhledávaná klidová zóna, zmínila ve své výroční zprávě za rok 2017 i česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba: „ČR se také stala, mj. díky své diplomatické misi v Damašku, vyhledávanou klidovou zónou a vstupní zemí do schengenského prostoru pro některé vysoce postavené zástupce asadovského režimu či jejich potomky, kteří v ČR studují“.

Přímo na velvyslanectví ČR v Damašku bylo podle informací, které poskytlo MZV, za rok 2018 vydáno 111 víz (z toho osm víz s omezenou územní platností na ČR, ostatní jsou jednotná schengenská víza). Za rok 2019 zatím 157 víz (15 z nich do ČR, ostatní schengenská). Během předchozích pěti let vydal úřad v Damašku celkem 309 schengenských víz. Počet vydaných víz má tedy znatelně rostoucí tendenci.