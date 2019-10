„Myslel jsem, že budu obviněn z pedofilie či znásilnění.“ Poslanec Ondráček se vysmál nařčení z plagiátorství

V médiích se nyní objevily zprávy o tom, že poslanec Zdeněk Ondráček za KSČM zřejmě opisoval ve své disertační práci. Politik měl kopírovat celé pasáže z jiných prací, aniž by uvedl jejich zdroj. Sám Ondráček se k tomu vyjádřil na svém účtu na Facebooku.

Komunista ve svém příspěvku na sociální síti napsal, že i přes veškerá obvinění zůstává v klidu, ale řeší jisté právní kroky. Z jeho statusu to navíc vypadá, že se danému obvinění spíše vysmívá.

„Přátelé, možná jste zaznamenali, že bylo zahájeno trestní stíhání Pavla Novotného, který mi vyhrožoval zabitím a nabádal, abych byl zabit!! V této souvislosti bylo sděleno, že nyní zažiji mediální peklo. Myslel jsem, že budu obviněn z pedofilie, znásilnění či cizoložství, a vyřádí se na mně zásahovka, ale zatím to je jen opozicí oblíbené plagiátorství. Tím mi vyhrožují už přes 3 roky. Věřte, že zatím zůstávám v klidu a řeším další právní kroky na svoji obranu. Posiluji také ochranu svých blízkých. I s novým pojetím demokracie je potřeba bojovat právními prostředky,“ uvedl Ondráček.

Obvinění z plagiátorství se týká jeho disertační práce s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. Tuto práci Ondráček obhajoval v roce 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Získal za ni doktorát.

Celé obvinění je založeno na tom, že měl Ondráček ve své práci opisovat z jiných prací, přičemž kopíroval jednotlivé pasáže, a to bez uvedení zdroje. V některých případech šlo o jednotlivé odstavce, v jiných byly pasáže o dost delší.

Jako příklad můžeme uvést například pasáž ze strany 56, na které Ondráček píše: „Důvodů, proč oběti neopustí svého partnera je celá řada. Oběti věří slibům pachatelů, kteří se po útocích omlouvají, nechtějí rozdělit rodinu, nemají kam jít, bojí se dalších výhružek a napadání od agresora, jsou ekonomicky závislé.“ Tato pasáž je, až na drobné rozdíly v interpunkci, naprosto totožná s dřívější prací Jana Hrona (rok 2010).

Vyjádření UP v Olomouci

K věci se vyjádřila i samotná univerzita. Ta zprvu prohlásila, že když byla práce prověřována, nebylo nic podezřelého objeveno.

„Kontrola práce proběhla v systému Theses v předchozích letech, v té době neodhalila shodu s dalšími vloženými pracemi jiných autorů,“ řekla mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Okamura: Neomarxistická sluníčkářská sexuální revoluce chce sexuálně prznit české malé děti https://t.co/T6YOpR9dhp pic.twitter.com/p458xQqiwt — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. října 2019

​V Ondráčkově případě se zjevně jedná o porušení citačních pravidel. Často totiž neuváděl zdroj a citace nebyly označeny potřebnými uvozovkami. Stejně tak parafrázoval původní text s minimální úpravou. Univerzita tedy uvedla, že věc opětovně prověří.

„Nicméně je třeba zevrubně analyzovat celou disertační práci. Tak do měsíce by mohl být výsledek,“ prozradila mluvčí.

Reakce na sociální síti

Lidé na Ondráčkova slova reagovali různě. Mezi komentujícími se našli i jeho zastánci, kteří mu přáli pevné nervy a taky, aby se nenechal zastrašit. „Oblíbený způsob likvidace nepohodlných osob. Nedejte se!!!“ stojí v jedné z reakcí.

Kromě slov podpory se politikovi ale dostalo i trochu kritiky. „Pane poslanče, použil jste ve své práci vědomě cizí myšlenky bez řádné citace (tedy dopustil jste se plagiátorství, resp. krádeže myšlenek a formulací)? Pokud ne, jak vysvětlíte, že se ve Vaší práci vyskytují pasáže z prací obhájených léta před tou Vaší?“ pustil se do poslance jeden z uživatelů.

Bývalý premiér: V Česku o vládě rozhodují státní zástupci. Novináře považuji za pitomce https://t.co/wTh7huO7F9



© AP Photo / Petr David Josek pic.twitter.com/P1n5WT3RuO — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. října 2019

„Copak by byl jediný? Už je to trapné,“ napsal další z nich, který poukazoval na to, že Ondráček rozhodně není jediný politik, který byl z plagiátorství obviněn.

Další pak v komentářích psali, koho by z politiků ještě nechali v souvislosti s plagiátorstvím prověřit.

Případy plagiátorství u politiků

V minulosti byla z plagiátorství obviněna například exministryně spravedlnosti Taťána Malá. Ta nakonec kvůli daným obviněním na svůj post rezignovala. Ve vládě působila pouze 13 dní.

Konkrétně se jednalo například o její diplomovou práci na Mendelově univerzitě v Brně, v níž byla zjištěna shoda s jinou prací týkající se podobného tématu.

Malá se tehdy nechala slyšet, že obvinění z plagiátorství považuje za mediální kampaň a že ona sama nepochybila. Připustila však, že v některých částech práce opomenula uvést citaci, za což se následně omluvila.

Kromě Malé však stejnému obvinění čelil také bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. U Malé i Krčála nakonec komise na vysokých školách potvrdily, že jejich práce vykazují prvky plagiátu.

Do hledáčku se dostal i současný ministr obrany Lubomír Metnar. Ten musel vysvětlit jisté nesrovnalosti ve své diplomové práci, ve které špatně citoval. Nakonec se ale ukázalo, že se v jeho případě nejednalo o plagiátorství.