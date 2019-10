Petříček o situaci mezi Prahou a Pekingem: K diplomacii nepatří výhrůžky. Vnímám to jako velmi silný tlak

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček se vyjádřil k tomu, že by naše republika měla neodkladně změnit svůj přístup k možnému vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem, jinak pocítí újmu. To nedávno prohlásilo Velvyslanectví Číny. Ministrovi se však takové výhružky z čínské strany nelíbí a myslí si, že by do diplomacie ani patřit neměly.

Pokud jde o danou kauzu, uvádí se, že Praha svůj postoj vůči dané věci změnit neplánuje. Zároveň ale poukazuje na čínský totalitní pohled na svět.

K věci své řekl i ministr zahraničí, který si myslí, že by se obě země měly raději soustředit na vytváření přátelského prostředí.

„Vnímám to jako velmi silný tlak a říkal jsem to i čínskému velvyslanci, že bychom se měli soustředit spíše na vytváření přátelského prostředí. Jsem přesvědčen, že k diplomacii nepatří výhrůžky,“ prozradil ministr svůj pohled na věc a dodal, že vláda nemůže zasahovat do jednání a rozhodování místních samospráv.

Petříček se ale zřejmě rozhodl, že nebude jen tak nečinně sedět se založený rukama v klíně. O víkendu měl totiž schůzku s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Toho měl prý varovat před tím, jaké následky by mělo vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem

„S panem primátorem jsem hovořil a musím respektovat svobodné rozhodnutí samosprávy,“ řekl.

Ministr prozradil, že si pražský primátor sice jeho názor vyslechl, ale svůj názor měnit nehodlá. V minulosti měl navíc již několikrát prohlásit, že Praha nebude skákat tak, jak Peking píská.

Jedná se už o šikanu?

To, že vedení Prahy nehodlá svůj postoj změnit, uvedla i předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová. Dokonce to vypadá, že hlavní město naopak přitvrzuje, co se jeho rétoriky týče.

Podlehli tlaku? Čínská CNPC opouští plynárenský projekt v Íránu https://t.co/YRqtWJa80R



© REUTERS / Raheb Homavandi/TIMA pic.twitter.com/yp2O0dYvWo — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 7. října 2019

​„V momentě, kdy vám od partnera chodí čisté výhrůžky, nelze o trvání partnerství hovořit. Druhá strana začala Prahu šikanovat a nyní se přidaly i otevřené výhrůžky. Věřím, že ukončení partnerství schválí příští týden i zastupitelé, stejně jako že k tomuto silnému prohlášení čínského velvyslance, které vypovídá o zcela odlišném a totalitním pohledu na svět, zaujme postoj i vláda ČR,“ uvedla Krausová.

Členka Pirátů tvrdí, že hlavní město chtělo již od začátku vztahy mezi městy odpolitizovat. Praha totiž nechtěla, aby byla zatahována do zahraniční politiky Česka.

Zaorálek je proti. Tvrdí, že za to zaplatíme

Ministr kultury Lubomír Zaorálek si stojí za tím, že Praha situaci moc neuklidňuje. Navíc je přesvědčen o tom, že za její počínání bude Česko platit.

„Tyhle kroky mi nesmírně vadí. Přál bych si, aby se zvolilo řešení, které bude situaci zklidňovat. Ale nemůžeme Praze nic nařizovat, Praha je suverén. Ale za tohle prostě platit budeme,“ nechal se slyšet ministr kultury.

Česká pomoc by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy.https://t.co/wdUEhGVXpu — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 8. října 2019

​Mimo jiné se obává toho, že by mohlo dojít k dalšímu ohrožení českých umělců.

„Ten krok může znamenat další ohrožení fungování českých souborů a jde to proti tomu, co jsem si vždy přál. Chtěl bych, abychom se s touto velikou, pět tisíc let starou kulturou, poznávali,“ doplnil Zaorálek.

Spory mezi Čínou a Českem

Neshody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou byly vyvolány pražským magistrátem, který se snažil o změnu sesterské smlouvy s Pekingem. Tu město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo s čínským protějškem v roce 2016. Z ní chtěli vyškrtnout bod, kde je jednotná Čína uznávána Prahou a neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Vedení se vyjádřilo, že článek je ve smlouvě zbytečný.

Zrušení turné

Hřib sdělil, že Peking nemá podobnou deklaraci ve smlouvách s jinými městy, a proto chybí důvod, aby ji tam měla i Praha.

V souvislosti se situací došlo ke zrušení cesty Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR). Podle Číny cestu zrušili sami symfonisté, s tím však nesouhlasí oni.

Tento případ není jediný, kdy se čínské úřady rozhodly odložit turné souborů. Podobná situace nastala v případě turné orchestru PKF – Prague Philharmonia. Dále došlo ke zrušení cesty Pražákova kvarteta či Guarneri Trio Prague. Podle klavíristy Guarneri Trio Prague Ivana Klánského se o situaci dozvěděli z mailové komunikace s jejich agentem. „Napsal nám, že jak jistě víme, je v Číně problém se jménem Praha, a že tudíž nám to turné bylo zamítnuto,“ sdělil.

Co se týče Pražákova kvarteta, koncerty smyčcového souboru čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady, a to i přesto, že hudebníci mají podepsanou smlouvu a v zemi už vystupovali.