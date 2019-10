„Přidáváme obrázek, který by čínští cenzoři rádi vymazali z internetu.“ Piráti zareagovali na varování Číny

Česká pirátská strana se na svém účtu na sociální síti vyjádřila k prohlášení, které nedávno vydalo Čínské velvyslanectví v Praze. Piráti s ním totiž nesouhlasí a rozhodli se, že to dají patřičně najevo.

V úvodu svého statusu Piráti citují znění prohlášení, které dané velvyslanectví vydalo. Důvodem k takovým slovům se stalo to, že Praha avizovala, že vypoví sesterskou smlouvu s Pekingem.

„Vyzýváme magistrát hlavního města Prahy, aby co nejdříve změnil svůj přístup, přizpůsobil se trendu současného vývoje a historického pokroku a vrátil se zpět na cestu, která podporuje rozvoj bilaterální vztahů. V opačném případě nakonec pocítí újmu jeho vlastní zájmy,“ citují Piráti.

Dále pak pokračují tím, že se Česko jako svobodná země nesmí nechat zastrašit.

„Víme, že se čínský režim s oblibou dívá na partnery spíš jako na vazaly a nemá rád neposlušnost. My jsme však země svobodných lidí s demokratickou Ústavou a samosprávou a odmítáme se klanět před autoritářským režimem zodpovědným za „převýchovné“ tábory a obchodující s ilegálními transplantacemi orgánů,“ tvrdí Piráti.

Součástí jejich postu na sociální síti je také proslov Michaely Krasouvé či primátora Zdeňka Hřiba. Ti hovoří o tom, že jakmile vám začnou od partnera chodit čisté výhrůžky, pak nelze mluvit o trvání partnerství.

„My jsme od začátku chtěli pouze odpolitizovat vztah mezi Pekingem a Prahou, aby hlavní město nebylo zatahováno do zahraniční politiky České republiky. Druhá strana začala Prahu šikanovat a nyní se přidaly i otevřené výhrůžky. Věřím, že ukončení partnerství schválí příští týden i zastupitelé stejně jako že k tomuto silnému prohlášení čínského velvyslance, které vypovídá o zcela odlišném a totalitním pohledu na svět, zaujme postoj i vláda ČR,“ uvádí Piráti slova dotyčných.

Nakonec k postu připojili obrázek, který okomentovali následujícími slovy: „A my přidáváme ilustrační obrázek, který by čínští cenzoři rádi vymazali z internetu.“

Reakce na sociální síti

Uživatelé na příspěvek Pirátů reagovali různě. Některé jejich post pobavil a počínání Pirátů ocenili. „Super fotka,“ píše jedna uživatelka.

Jiní však nesouhlasili s tím, aby strana tímto způsobem zesměšňovala lídry.

„Já vás nevolil proto, abyste zesměšňovali prezidenty jiných zemí takovými obrázky. Váš postoj vůči Pekingu podporuji, ale prosím, abyste zůstali věcní a nikoho neuráželi,“ stojí v jednom z komentářů.

Jiní to však brali s humorem: „Smysl pro humor je důležitý i v politice.“

Vyjádření Zaorálka či Petříčka

Ministr kultury Lubomír Zaorálek si stojí za tím, že Praha situaci moc neuklidňuje. Navíc je přesvědčen o tom, že za její počínání bude Česko platit.

„Tyhle kroky mi nesmírně vadí. Přál bych si, aby se zvolilo řešení, které bude situaci zklidňovat. Ale nemůžeme Praze nic nařizovat, Praha je suverén. Ale za tohle prostě platit budeme,“ nechal se slyšet ministr kultury.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček si zase myslí, že by se obě země měly raději soustředit na vytváření přátelského prostředí.

„Vnímám to jako velmi silný tlak a říkal jsem to i čínskému velvyslanci, že bychom se měli soustředit spíše na vytváření přátelského prostředí. Jsem přesvědčen, že k diplomacii nepatří výhrůžky,“ prozradil ministr svůj pohled na věc a dodal, že vláda nemůže zasahovat do jednání a rozhodování místních samospráv.

Spory mezi Čínou a Českem

Neshody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou byly vyvolány pražským magistrátem, který se snažil o změnu sesterské smlouvy s Pekingem. Tu město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo s čínským protějškem v roce 2016. Z ní chtěli vyškrtnout bod, kde je jednotná Čína uznávána Prahou a neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Vedení se vyjádřilo, že článek je ve smlouvě zbytečný.

Hřib sdělil, že Peking nemá podobnou deklaraci ve smlouvách s jinými městy, a proto chybí důvod, aby ji tam měla i Praha.

Trump prohlásil, že usiluje o všeobsáhlou obchodní dohodu s Čínou, a nikoli o dohody v jednotlivých směrech.https://t.co/7XodaZb1ly — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 9. října 2019

Zrušení turné

V souvislosti se situací došlo ke zrušení cesty Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR). Podle Číny cestu zrušili sami symfonisté, s tím však nesouhlasí oni. Tento případ není jediný, kdy se čínské úřady rozhodly odložit turné souborů.

Podobná situace nastala v případě turné orchestru PKF – Prague Philharmonia. Dále došlo ke zrušení cesty Pražákova kvarteta či Guarneri Trio Prague. Podle klavíristy Guarneri Trio Prague Ivana Klánského se o situaci dozvěděli z mailové komunikace s jejich agentem. „Napsal nám, že jak jistě víme, je v Číně problém se jménem Praha , a že tudíž nám to turné bylo zamítnuto,“ sdělil.

Co se týče Pražákova kvarteta, koncerty smyčcového souboru čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady, a to i přesto, že hudebníci mají podepsanou smlouvu a v zemi už vystupovali.