„Druhá republika vstala z hrobu.“ Ovčáček se ostře pustil do opozice. Není schopná uspět v demokratické soutěži, tvrdí

Oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček se na svém Facebookovém účtu pustil do opozice. Ta prý dle jeho slov není schopná uspět ve férové demokratické soutěži. Mluvčí se rovněž vyjádřil k jejím metodám.

A jak je vidět z Ovčáčkova příspěvku, vzal to pěkně od základů.

„Metody „demokratické“ opozice. Přání smrti, vyhrožování oběšením, podpora cenzury, nenávist, netolerance a mediální štvanice v režii spřízněných novinářů. Druhá republika vstala z hrobu,“ napsal ve svém statusu.

V dalším svém statusu pokračoval prohlášením o demokratické soutěži a dotkl se i tématu nenávisti.

„‪Nejsou vůbec schopni uspět ve férové, svobodné a demokratické soutěži. Dlouhodobá frustrace se pak proměňuje ve sžíravou nenávist. A ta se potřebuje někde vybít. Terčem jsou pak M. Zeman, A. Babiš, V. Klaus ml., jejich voliči, K. Gott nebo i celé státy,“ stojí v jeho dalším příspěvku.

Ovčáček už měl zřejmě dost všech podobných prohlášení, která jsou dle jeho slov plná zloby.

„Snad do té doby rozhodne příroda…“

Za příklad můžeme uvést třeba jeden z posledních případů, kdy europoslanec Stanislav Polčák reagoval na skutečnost, že by prezident Miloš Zeman zastavil případné stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, pokud by byla obnovena. Hlava státu tehdy prohlásila, že by využila možnosti abolice. Polčák ale tenkrát zareagoval poněkud ostře:

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda...“

Ve svém výroku tak vyjádřil přání smrti, o kterém hovořil Ovčáček.

Česká média publikují anketu smrti. "Za tohle nesete plnou morální odpovědnost," vzkázal Ovčáček Rychetskému https://t.co/I10flUJz8U pic.twitter.com/EZ5wWv819Y — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 7. října 2019

„Měl by viset.“

Pokud jde o případ vyhrožování oběšením, můžeme připomenout kauzu, která se týkala starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného a českého poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM).

Novotný v květnu na Twitteru kritizoval komunistu za jeho cestu do Doněcké lidové republiky. Bývalý novinář Novotný mimo jiné uvedl, že by za to politik měl viset. Policie ho za tato tvrzení obvinila.

„Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce,“ reagoval pak na věc Novotný na svém Twitteru.

Novotnému vadilo to, že se Ondráček v polovině května zúčastnil oslav Dne Doněcké lidové republiky. Ze záběrů na Twitteru totiž mělo vyplynout, že byl oficiálně přijat zástupci Doněcké lidové republiky, nechyběla ani česká státní hymna. Ondráček ale tehdy uvedl, že se nejednalo o oficiální cestu, nýbrž o soukromou návštěvu.

Štvanice a rezignace

Nedávno se mluvčí Hradu vyslovil také k tomu, že jeden z českých dětských psychiatrů, Jaroslav Matýs, rezignoval. Údajně ho k tomu dohnala skutečnost, že se vyjádřil k tomu, co na Valném shromáždění v USA předvedla mladá eko-aktivistka Greta Thunbergová.

"Většina Němců jsou (zatím) docela normální lidé." Robejšek promluvil o rizicích davové psychózy v souvislosti Gretou https://t.co/u3sK9q2slA



© REUTERS / Yana Paskova pic.twitter.com/1Q9JhKImzo — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. října 2019

​Na psychiatra se poté snesla vlna kritiky, což ho donutilo nakonec rezignovat. Magazín ATYP dokonce zaslal ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi dopis, kde si na Matýse stěžují. Rovněž vyzvali „oslovené odpovědné orgány k vyvození adekvátních opatření, které povedou k zásadní nápravě situace v dětské a dorostové psychiatrii a zajistí dětem erudovanou péči“.

Ovčáček celou věc na sociální síti označil za novou totalitu.