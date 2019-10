Před sídlem ČT budou demonstrovat proti změně klimatu. Agitky pro Gretu už revolucionářům nestačí, tvrdí Zahradil

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) si ve středu neodpustil další rýpnutí do České televize. Jako příčina posloužila plánovaná demonstrace klimatických aktivistů z hnutí Extinction Rebellion. Ti totiž chtějí v pátek demonstrovat před budovou ČT, přestože ta aktivně informuje o problematice změny klimatu a aktivistce Gretě Thunbergové.

Aktivisté z české odnože hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) naplánovali na pátek a sobotu masové akce v centru Prahy. Mimo jiné plánují v hlavním městě zablokování dopravy.

V jiných světových metropolích masové protesty již začaly. Tímto způsobem chtějí aktivisté apelovat na vlády, aby začaly naléhavě řešit „klimatickou krizi“, prostřednictvím občanské neposlušnosti.

Mezi jejich požadavky patří, aby vlády říkaly pravdu o klimatické a ekologické krizi, přijaly opatření k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a byl vytvořen „Občanský sněm“, který má dohlížet na zavádění změn.

Demonstrace před sídlem ČT

Mezi terči jejich protestů se objevila i Česká televize, která podle aktivistů nedostatečně informuje o přicházející krizi.

„Jste veřejnoprávní médium, a my, občané, ve vás vkládáme důvěru, že nás budete přednostně informovat o jakékoliv hrozbě pro naše životy, zdraví a majetek, a to úměrně velikosti dané hrozby. Klimatická a ekologická krize je největší hrozbou, jaké kdy lidstvo ve své historii čelilo. Proč se tedy nemluví o klimatické a ekologické krizi v televizi každý den?“ píše hnutí na svém Facebooku.

Podle aktivistů k tomu Českou televizi zavazuje její vlastní etický kodex, který říká:

„V případě vážného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva musí Česká televize přednostně svým vysíláním napomáhat záchraně lidských životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí, a to až do doby, než naléhavé nebezpečí pomine.“

Podle nich, pokud má lidstvo přežít, tak musí znát rizika, která se změnou klimatu přicházejí. Aktivisté tvrdí, že změny klimatu postupují mnohem rychleji, než ukazují modely Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), a v blízké době může dojít ke katastrofickým škodám na celosvětové zemědělské produkci a k bezprecedentní migraci, kdy budou v pohybu miliardy klimatických uprchlíků.

„I proto se v pátek 11. října v 11:00 sejdeme před vaší budovou zpravodajství na Kavčích horách, abychom “odvysílali” vlastní satirickou zpravodajskou relaci a s láskou a humorem vás ještě jednou vyzvali ke sdělování pravdy o klimatické krizi,“ vzkazují aktivisté České televizi.

Zahradil se baví

Tato informace neunikla českému europoslanci Janu Zahradilovi , který je dlouhodobě znám svou kritikou České televize a především pořadu 168 hodin s moderátorkou Norou Fridrichovou . Ta se několikrát věnovala klimatické aktivistce Gretě Thunbergové.

„Pobavilo. Čtu, že ‚Extinction Rebellion‘ budou o víkendu demonstrovat i před sídlem ČT na Kavčích horách proti tomu, že veřejnoprávní televize neúplně informuje o změnách klimatu.

A to se paní Fridrichová tak snažila, s těmi agitkami pro Gretu v pořadu 168 hodin – nic platno, revolučnímu hnutí to nestačí. Třeba by si mohla jít zademonstrovat s nimi,” napsal Zahradil na svůj Facebook.

Ostatně k účasti na protestech vyzvali novináře i samotní aktivisté.

„A tímto bychom vás chtěli pozvat do tohoto našeho živého ,vysílání’ a také k účasti v našem Klimatickém kvízu, který bude jeho součástí. Přijďte za námi s odpovědí na otázku, proč se nemluví o klimatické a ekologické krizi v televizi každý den,“ napsali.

Noru Fridrichovou kritizoval Zahradil za neobjektivitu již dříve. Její pořady o klimatickém aktivismu označil za agitku.

Protesty v Praze v den státního smutku

Protestní akce, které dostaly název Národní rebelie, jsou naplánovány na pátek 11. října a sobotu 12. října. Aktivisté podle všeho hodlají protestovat na Náměstí republiky, před sídlem ČT na Kavčích horách, před sídlem ČEZu, na Staroměstském náměstí a na Václavském náměstí. Kromě toho mají v úmyslu blokovat dopravu.

Akce aktivistů se tudíž budou konat v den pohřbu Karla Gotta a během státního smutku. Na rozloučení s Karlem Gottem může dorazit až několik set tisíc lidí. Kromě toho bude probíhat i fotbalový zápas s Anglií, na který dorazí velký počet fanoušků.

Tato skutečnost pobouřila mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka.

„Nebezpeční extremisté z Rebelie proti vyhynutí chystají na tuto sobotu první blokádu v Praze. Je doslova nechutné, pokud se v den státního smutku bude konat tato přehlídka nehumánní a nenávistné ideologie,“ napsal v úterý na Facebooku.

Ve středu tyto aktivisty označil za ideologické fanatiky, kteří usilují o nastolení novodobého otroctví. Podle něj za nimi stojí nadnárodní kapitál.

„Někteří se podivují, že extremisty z Extincion Rebellion finančně podporují i boháči.‪ Není to překvapivé. Klimatismus znamená konec svobody a demokracie, uvržení člověka do novodobého otroctví. Výhodné pro ideologické fanatiky i nadnárodní kapitál,“ napsal.

Ekologičtí aktivisté tento týden již demonstrovali v mnoha světových metropolích včetně Berlína, Londýna, Paříže, Amsterodamu nebo New Yorku. Několik stovek jich bylo zadrženo policií.

Hnutí Extinction Rebellion vzniklo loni v Británii a působí ve více než 50 zemích světa. Jako logo mají přesýpací hodiny v kruhu, které symbolizují čas, který se mnoha živočišným druhům na planetě kvůli klimatickým změnám krátí.