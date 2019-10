Peking s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou

Pražský magistrát smlouvu s Pekingem vypověděl už na začátku týdne. Pekingská kancelář uvádí, že se zástupci pražské koalice hrubě vměšovali do vnitřních záležitostí Číny a záměrně porušovali sesterské partnerství s Pekingem.

„Vzhledem k tomu, že politické předpoklady a základy pro partnerství mezi oběma městy již neexistují, z pověření magistrátu města Pekingu tímto kancelář pro mezinárodní záležitosti města Pekingu prohlašuje, že město Peking s okamžitým účinkem vypovídá sesterské partnerství s hlavním městem Prahou a pozastaví s ním veškeré oficiální styky," píše kancelář ve svém prohlášení s tím, že doufá v to, že zástupci Prahy si co nejdříve uvědomí své chyby a konkrétními kroky napraví negativní dopady.

Vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem

Rada hlavního města v pondělí 7. října nakonec rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Vypovězení smlouvy musí ještě posvětit zastupitelé.

Již dříve čínská strana postup Prahy označila za poškození oboustranných vztahů a zrušila cesty několika českých hudebních souborů do země.

V červencovém komentáři čínské velvyslanectví sdělilo, že považuje zachování suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem a podotklo, že uznává existenci pouze jedné Číny.

„Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky,“ uvádělo se.

Jedna země, dva systémy

Oficiální vztahy mezi vládou Čínské lidové republiky a Tchaj-wanem byly ukončeny v roce 1949 poté, co se Kuomintangovy jednotky pod vedením Čankajšeka přestěhovaly na ostrov po porážce v občanské válce s Čínskou komunistickou stranou. Koncem osmdesátých let se obnovily obchodní a neformální kontakty mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou. Od začátku devadesátých let začaly kontakty přes nevládní organizace.

Od roku 1949 je Tchaj-wan řízen vlastní administrativou a zachovává vlajku, měnu a některé další atributy bývalé Čínské republiky. Oficiální Peking však považuje Tchaj-wan za jednu z čínských provincií a dodržuje politiku jedné Číny a koncepci „jedna země, dva systémy“, kterou v roce 1979 navrhl čínský vůdce Teng Siao-pching. Ta předpokládá, že Tchaj-wan je nedotknutelnou součástí Číny, ale má právo na vysokou úroveň samosprávy jako zvláštní administrativní region. Tchaj-wan však tuto formulaci odmítá.