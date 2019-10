Ondráček nový program ODS nešetřil: Vyrabovali to tu a teď chtějí svým potomkům pomoct odjet z tohoto protektorátu EU

Občanská demokratická strana se novým volebním programem výrazně zaměřila na mladé lidi. Těm tedy například nabízejí nulové zdanění rodiny, která pobírá rodičovský příspěvek. Navíc by od daně z příjmu podle ODS měli být osvobozeni všichni mladí do 26 let. Navíc strana chce k 18. narozeninám rozdávat mezinárodní jízdenku, aby mohli poznat evropské země. Ústředním heslem nové kampaně ODS je „Země, která vítězí“.

„Víme, jak těžký je start. Chceme mladým lidem usnadnit začátek. Chceme, aby lidem zůstalo více peněz,“ uvedla při představování programu místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Nemyslíme jen na mladé lidi

Šéf strany Petr Fiala zdůraznil, že strana nemyslí jen na mladé lidi. ODS pod jeho vedením chce například také zrušit daň z nabytí nemovitosti, také chce zjednodušit zkrácené pracovní úvazky a výrazně snížit odvody za zaměstnance.

„Vláda neplní své sliby. Zemi pouze udržuje v chodu, nic více. Jsme programová a politická alternativa. ODS ví, jak na to, aby se ČR stala zemí, která vítězí,“ dodal Fiala a odhalil ještě tři principy vládnutí: zavedení dobrého hospodaření, garance slušného vládnutí a ochrana hodnot listopadu 1989.

Ondráček útočí

Ve čtvrtek ráno nový program ODS okomentoval i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, kterému se nelíbí, že ODS 30 let Českou republiku rabovala a teď chce umožnit svým potomkům, aby hledali štěstí jinde.

„Přátelé, nový program ODS vychází z toho, že si uvědomuji, jak to tady za těch 30 let vyrabovali. Proto teď chtějí umožnit mladým, ale zejména svým potomkům, aby mohli z tohoto protektorátu EU vycestovat a pokusit se hledat štěstí někde jinde,“ vyjádřil na Facebooku svůj názor Ondráček.

Pod příspěvkem poslance se strhla mela, velká část uživatelů s Ondráčkem souhlasí a diví se, o co se ODS snaží.

„A kdo vás uživí, vy idioti? Ti mladí potom zde jaksi budou chybět!!!! Fialo, rozpusťte ten svůj ansámbl! Jste k ničemu a plodíte jen samé nesmysly!,“ útočí na ODS uživatel Jíra Denků.

S názorem politika souhlasí i uživatel Stanislav Kvasnička, který si myslí, že ODS mele z posledního a snaží se přetáhnout voliče Pirátů.

„ODS evidentně mele z posledního a snaží se přetáhnout si na svou stranu voliče narkomanů od Pirátů. Takový program by zkušeného ekonoma nikdy nenapadnul, my přeci potřebujeme mladé pracující. Potřebujeme živnostníky jako páteř ekonomiky a další. To samé říkám u doktorů. Proč doktor, který u nás studuje zadarmo, jde po škole za prací do zahraničí? Podle mého by si takový člověk měl platit studium sám a buďto ať si sežene nemocnici, která za něj studium zaplatí s tím, že se jí na pár let upíše smlouvou, nebo ať si poradí po svém,“ píše pod příspěvkem.

Nařčení z plagiátorství

Zdeněk Ondráček v posledních dnech čelí nařčení, že měl opisovat ve své disertační práci. Obvinění z plagiátorství se týká jeho disertační práce s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. Tuto práci Ondráček obhajoval v roce 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Získal za ni doktorát.

Celé obvinění je založeno na tom, že měl Ondráček ve své práci opisovat z jiných prací, přičemž kopíroval jednotlivé pasáže, a to bez uvedení zdroje. V některých případech šlo o jednotlivé odstavce, v jiných byly pasáže o dost delší.

Ondráček celou situaci včera komentoval na sociální síti, kde napsal, že i přes veškerá obvinění zůstává v klidu, ale řeší jisté právní kroky. Z jeho statusu to navíc vypadá, že se danému obvinění spíše vysmívá.