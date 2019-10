Putin, zase Putin! Útok Turecka: Tereza Spencerová bez obalu tak, že zase naštve „vrchnost“

Dezinformace o situaci v Sýrii?

Hned v úvodu komentáře se Spencerová zaměřila na to, co se nyní v Sýrii děje. Prvně upozornila na fakt, že turecká armáda volně operuje v Sýrii už roky, a to ať už je řeč o Idlibu, Al Bábu kousek od Aleppa, nověji o Manbídži nebo Afrínu.

„Takže všechny ty titulky o tureckém vpádu do Sýrie jsou lehce zavádějící, řečeno eufemisticky. (…) Zkrátka, vypichovat najednou Turecko a vydávat je za jakoby jediného útočníka proti Sýrii, je prostě nonsens. Nebo lépe, pokus o dezinformaci,“ myslí si.

Podle novinářky navíc Turecko není jedinou zemí, která zde operuje. Dle jejích slov zde působí i američtí vojáci a nachází se zde také stovky příslušníků speciálních jednotek Velké Británie . Navíc zde mají být ilegálně přítomni i příslušníci dalších armád NATO.

Pak dodává, že se Erdogan po měsících hrozeb, a po debatě s USA, Ruskem a nejspíše i s Íránem, opravdu přešel k útoku. Turecko prý chce vytlačit kurdské ozbrojence od hranic, a tím vytvořit dojednané „bezpečnostní pásmo“.

„Jeho stíhačky ovšem bombardují i 50 kilometrů od hranice, turecká armáda vstoupila do Tal Abjádu a bojuje o centrum města, prý zasáhli 181 cílů, ale když bombardují, tak se soustředí na perimetry měst. I proto dosavadní ztráty z řad civilistů nejsou naštěstí nijak vysoké,“ uvádí.

I když se ale Kurdové dle novinářky brání zuby nehty, nejspíše jim to nebude nic moc platné. „V minulých týdnech je Američané kvůli dohodám s Tureckem donutili zničit jejich obranné pozice a nyní, bez americké letecké podpory, nemají nejmenší šanci případný turecký pozemní útok ustát. Nezapomínejme, že Turecko má druhou nejsilnější armádu v NATO,“ vysvětlila.

Rozhodnutí Turecka zahájit útok proti kurdským skupinám v severních oblastech Sýrie se ve světě nesetkalo s podporou.https://t.co/3B6Z9oljEf — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 10. října 2019

​Turecko má navíc podle jejího mínění velkou výhodu v tzv. Syrské národní armádě, tedy směsici nejrůznějších džihádistických skupin v tureckém žoldu.

„Je důležité připomenout, že Kurdové v Sýrii nemají žádná etnicky jen „svá“ území, vždy žili po boku Arabů, Turkmenů, Asyřanů, beduínů a dalších. A právě těmto etnikům mnohdy kurdská nadvláda střihnutá skutečnou diktaturou nevyhovuje. Pokud tedy nyní do oblasti vstupuje turecká armáda, bude nejspíš většinově považována za okupační,“ míní.

Pokud jde ale o Syrskou národní armádu, jejíž příslušníci mnohdy pochází právě ze severovýchodu Sýrie, je situace jiná. „Znají oblast, znají místní lidi i nálady, vědí, že se budou moci do určité míry o původní obyvatelstvo regionu opřít a přinejmenším u části místních získat i gloriolu „osvoboditelů od kurdské nadvlády“. Zkrátka, je tu národnostní aspekt, který bych vůbec nepodceňovala,“ varuje novinářka.

Přijde pomoc ze Západu?

„Chci říci, že každý soudný člověk přece přinejmenším tušil, že je odsun ve vzduchu a že Kurdové v Sýrii dřív nebo později zůstanou bez americké ochrany. Nyní mají zbylé americké jednotky v Sýrii zákaz vstupovat do bojů Kurdů a Turků, britská vláda totéž nařídila těm svým vojákům. Nevím, jaký význam mají aktuální protesty NATO nebo EU, americký Kongres se najednou shodl na sankcích proti Turecku, sám Trump, který celou operaci fakticky umožnil, nyní vyzývá k „racionálnímu postupu“…“ pozastavuje se nad věcí novinářka.

Na otázku, zda Kurdům pomůže někdo ze Západu , se Spencerová ptá, kdo by to jako měl být. Rovněž okomentovala to, že Američané rozhodli o odsunu ze Sýrie.

Komentovala i to, že to vypadá, jako by „Kurdové netušili, že USA „nemají spojence, jen zájmy“.

„Odmítali vrátit se pod centrální vládu v Damašku, v posledních třech čtyřech letech nakonec sabotovali všechna vzájemná jednání, to všechno pod dojmem slibů, že budou mít Ameriku za zády navždy. Oni fakt neznají moderní dějiny světa? Svým způsobem neuvěřitelné,“ uvádí.

Turecké ministerstvo obrany kolem půl desáté středoevropského času informovalo, že pozemní síly země překročily hranici Sýrie.https://t.co/lmbx8kIz2s — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 10. října 2019

Bude z toho profitovat Putin a Rusko?

V rozhovoru řeč přišla i na to, zda náhodou nebude z celé věci nějak profitovat Ruska a tamní prezident Vladimir Putin. Někteří komentátoři totiž hořekují, že se Kurdové určitě spojí s Ruskem, Íránem apod…

„Víte, co je fakt divné? Že ať v posledních letech uděláme tady u nás na Západě cokoli, nakonec ze všeho jako by vždycky profitoval jen ten Putin. To je už k uzoufání! Není nejvyšší čas se vážně zamyslet?“ reaguje na dotaz Spencerová, ale přiznává, že je Rusko aktuálně „na koni“.

„Už oznámilo, že se nebude míchat do konfliktu mezi Tureckem a Kurdy, natož do případného konfliktu mezi Sýrií a Tureckem. Ale současně už se určitě vidí v pozici loutkovodiče, který dovede většinu Kurdů k urovnání vztahů s Damaškem a Erdogana k normalizaci vztahů s Asadem. A pokud se to Rusům nakonec fakt podaří, jejich vliv v regionu jen vzroste…,“ podělila se o svůj názor.

Pokud jde o Írán a jeho případné zbrojní dodávky, pak se novinářka ptá: „Komu? Kurdům?“

Podle ní totiž jim určitě nic dodávat nebude, spíše naopak. „Pár hodin před zahájením tureckého útoku íránská armáda zahájila „překvapivé“ manévry na svých „kurdských“ hranicích, z čehož lze usuzovat, že Teherán s Ankarou situaci průběžně konzultuje. Mimochodem, jejich souznění potvrdil i íránský prezident Rúhání, když prohlásil, že Turecko „má právo dělat si starost o své hranice“,“ podotýká.

Ohrožení prestiže Západu a návštěva zajatců IS v Evropě

Spencerová uvádí, že pokud jde o prestiž Západu, o její ohrožení se nebojí. Proč? „Největší prestiž má Západ tady u nás, tedy doma, na Západě. Stačí ale sednout do letadla a po pouhých třech čtyřech hodinách vystoupit třeba někde na diskutovaném Blízkém východě a zjistíte, že žádnou prestiž už dávno nemáme,“ říká tvrdě.

Když přišla řeč na Kurdy a zajatce IS, pak Spencerová dodala, že „otázka Daeše je pravdu zajímavá“. Dle ní totiž Daeš stále žije, a to i přesto, že „byl podle proklamací USA a jejich „války proti teroru“ poražen oficiálně už šestnáctkrát“. Nevyloučila ani to, že by se mohl dostat do Evropy.

„A jestli se můžeme dočkat jeho „návštěvy“ v Evropě? No, proč ne? Ostatně, konstatoval to nyní i sám Trump. Navíc je jasné, že teroristé z Daeše tady už dávno jsou, na druhou stranu těch 2 500 vězněných teroristů jsou naši spoluobčané v rámci EU, i s právem volit. Sice nevím, kudy by se „nevítaně“ domů nejsnáze dostávali, ale oni příslušné „cestovní kanály“ jistě znají…“ řekla závěrem.