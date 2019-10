Oduznání na dohled? Vláda ČR uznala Kosovo v rozporu s pozicí Poslanecké sněmovny, zní z Hradu jasný vzkaz

Uvádí se, že dotyční jednali zejména o zahraničněpolitických tématech. K nim patřily otázky jako brexit, nová Evropská komise, příprava předsednictví ČR v Radě EU, české předsednictví V4, euroatlantické vztahy a další. Řeč však přišla také na Kosovo, vztahy Česka s asijskými zeměmi či na klimatickou politiku.

Oduznání Kosova?

„S vědomím skutečnosti, že vláda ČR uznala Kosovskou republiku v roce 2008 de iure, se NÚČ věnovali historickým okolnostem uznání, které označili za problematické z několika důvodů. Vláda ČR uznala Kosovo v rozporu s pozicí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,“ píše se na stránkách.

Vzhledem k nedávné oficiální návštěvě prezidenta republiky a předsedy Poslanecké sněmovny v Srbské republice se jednání týkalo i Kosova. Uvádí se, že národní ústavní činitelé (NÚČ) ohodnotili přátelské vztahy mezi ČR a Srbskem. Ty se projevily například „v podpoře v důležitých dějinných momentech (1918, 1938, 1968)“.

V prohlášení se rovněž uvádí, že „o absenci plného konsensu na úrovni nejvyšší politické reprezentace svědčí i neplnohodnotné diplomatické zastoupení obou zemí, které zůstává na úrovni chargé d´affaires, což však nebrání rozvoji bilaterálních vztahů“.

„NÚČ poukázali na fakt, že bez vyřešení kosovské otázky nebude možné dokončit integrační proces celého regionu do EU, a vyzvali Srbsko i Kosovo ke zlepšování vzájemných vztahů a k odstranění bariér vzájemného obchodu v rámci CEFTA,“ dodává se k dané otázce.

Zeman by volil Babiše na Hrad. Ten kandidovat nechce https://t.co/ihOXn7AnIj pic.twitter.com/f52Sx6v742 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 7. října 2019

ČR a vztahy s asijskými státy

Jedním z témat se staly také vztahy mezi Českou republikou a zeměmi asijského kontinentu. V této souvislosti činitelé podotkli, že má naše republika zájem na efektivně fungujícím multilaterálním systému mezinárodních vztahů, který je založen na mezinárodním právu.

„V tomto kontextu NÚČ zdůraznili význam Indie pro udržování rovnováhy na asijském kontinentě i rostoucí globální vliv Číny, a z toho plynoucí nutnost se těmto zemím v české zahraniční politice adekvátně věnovat. Vztah ČR k těmto velkým hráčům je a nadále bude vyvážený – ČR uznává suverenitu asijských partnerů, včetně respektu politiky jedné Číny uplatňované ze strany EU, a očekává stejný, na respektu založený přístup vůči ČR,“ stojí v textu.

Na stránkách Hradu se rovněž píše, že NÚČ podporují budování strategického partnerství s Japonskem a Indií, včetně podpisu příslušných smluv.

Dále byli dotyční potěšeni tím, že se Česko systematicky snaží využívat potenciál Asie a diverzifikovat své ekonomické vztahy, stejně jako se pokouší nacházet další zdroje efektivních investic do ČR. Uvádí se také, jakým způsobem náš stát hodlá dále posilovat svoji diplomatickou přítomnost na asijském kontinentě.

„Od 1. 1. 2020 se otevře nový zastupitelský úřad v Singapuru. V roce 2021 by mělo dojít k otevření GK v Ho Či Minově městě,“ jmenuje se v textu konkrétně a dodává se: „Vzhledem k situaci na trhu práce v ČR je asijský kontinent také důležitým zdrojem pro řízený systém získávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků, např. z Mongolska či Filipín, samozřejmě s ohledem na bezpečnostní a jiná rizika spojená s koncentrací zahraničních pracovníků.“

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček se vyjádřil k tomu, že by naše republika měla neodkladně změnit svůj přístup k možnému vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem, jinak pocítí újmu.https://t.co/ZuyelhHk1x pic.twitter.com/Jff5pv0vej — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 9. října 2019

​Pokud jde o vztahy ČR a Číny, ty v poslední době poněkud narušily spory mezi Pekingem a Prahou. Celá věc zašla až tak daleko, že kancelář pro mezinárodní záležitosti pekingského magistrátu dnes uvedla, že Peking s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou. Znamená to tedy, že hlavní město Číny s Prahou pozastaví veškeré oficiální styky.

Zahraniční operace Armády ČR po roce 2020

V neposlední řadě bylo na setkání projednáno také to, kam se bude ubírat další působení Armády ČR v zahraničních operacích po konci platného mandátu v roce 2020.

„Mezi priority pod mandáty NATO, EU i OSN budou patřit zajišťování obrany a bezpečnosti Evropy, boj s terorismem a budování schopností zahraničních partnerů. Geograficky se ČR soustředí především na oblasti přiléhající k Evropě a na oblasti, jež jsou pro bezpečnost Evropy významné,“ nechali se slyšet NÚČ.

„V tomto kontextu a v rámci boje proti terorismu a nelegální migraci NÚČ podpořili případné další navyšování vojenského působení ČR na podporu zemí Sahelu, zejm. Mali a související otevření ZÚ, a doporučili tyto kroky doprovodit příslušnými rozvojovými programy a dalšími aktivitami,“ bylo řečeno.

Důležitá je přitom tzv. sdílená odpovědnost ČR vůči ostatním účastníkům operací a misí, konkrétně na základě principu „together in, together out“. Činitelé byli také pro podporu dalšího rozvoje zahraničního působení ČR, a to tím způsobem, aby docházelo k propojování diplomatických, vojenských, ekonomických a rozvojových nástrojů při stabilizaci krizových regionů a výsledky působení ČR v cílových oblastech byly udržitelné.