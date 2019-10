Novotný se ostře pustil do Ondráčka. Má však plnou podporu Fialy

Předseda ODS Petr Fiala považuje starostu Řeporyjí Pavla Novotného za svérázného politika, uvedl však, že ho podporuje, pokud jde o starostův spor s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem. Fiala to uvedl na svém Facebooku.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný na sebe poutá pozornost svými provokativními výroky. Odhalil, jaký má vztah vůči komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Podle Novotného Ondráček v roce 1989 neváhal použít násilí proti lidem, kteří v Československu toužili po svobodě. Když se Novotný vyjadřoval, použil několik ostrých slov, jako například kretén či svině.

Předseda ODS Petr Fiala odjel do Řeporyjí, aby se podíval, jak si Pavel Novotný vede jako starosta, a podpořil ho

„Někdo ho miluje, někdo nenávidí. Svou práci starosty ale zvládá výborně, o tom jsem se dnes přesvědčil přímo v Řeporyjích. A abych nezapomněl, má samozřejmě mou plnou podporu ve sporu s komunistickým poslancem Ondráčkem,“ uvedl Fiala na Facebooku.

Ondráček nový program ODS nešetřil

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček okomentoval nový program ODS. Nelíbilo se mu, že ODS 30 let Českou republiku rabovala a teď chce umožnit svým potomkům, aby hledali štěstí jinde.

„Přátelé, nový program ODS vychází z toho, že si uvědomuji, jak to tady za těch 30 let vyrabovali. Proto teď chtějí umožnit mladým, ale zejména svým potomkům, aby mohli z tohoto protektorátu EU vycestovat a pokusit se hledat štěstí někde jinde,“ vyjádřil na Facebooku svůj názor Ondráček. Velká část uživatelů s Ondráčkem souhlasila a divila se, o co se ODS snaží.

Nařčení z plagiátorství

Zdeněk Ondráček v posledních dnech čelí nařčení, že měl opisovat ve své disertační práci. Obvinění z plagiátorství se týká jeho disertační práce s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. Tuto práci Ondráček obhajoval v roce 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Získal za ni doktorát.

Celé obvinění je založeno na tom, že měl Ondráček ve své práci opisovat z jiných prací, přičemž kopíroval jednotlivé pasáže, a to bez uvedení zdroje. V některých případech šlo o jednotlivé odstavce, v jiných byly pasáže o dost delší.

Ondráček celou situaci komentoval na sociální síti, kde napsal, že i přes veškerá obvinění zůstává v klidu, ale řeší jisté právní kroky. Z jeho statusu to navíc vypadá, že se danému obvinění spíše vysmívá.