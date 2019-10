Kalousek se pochlubil dárkem pro poslance Ondráčka a rozesmál sledující

„Pan poslanec Ondráček měl nedávno narozeniny. V pivovaru v Kostelci nad Černými lesy jsem mu proto koupil dárek. Doufám, že mu udělá radost,” napsal Kalousek na svém Facebooku.

Přidal také fotku lahve piva, na které bylo napsáno „Mlátička“. Odkazuje to na Ondráčkovu přezdívku, kterou dostal v souvislosti s jeho službou v Sboru národní bezpečnosti, během které zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantům na akci tzv. Palachova týdne.

Sledující Kalouska na Facebooku tento příspěvek aktivně komentovali.

„Za to já bych Vám dal jako dárek prázdnou pokladnu a v ní účet na dluhy, jakými jste naši republiku zadlužil,” napsal jeden.

„Doufám, že ho druhý den ráno bude bolet hlava jako po úderu pendrekem,” uvedl další.

„Určitě mu to radost udělá. Jen co opíše nějakou další diplomku, tak se do toho pustí,” okomentovala komentátořka.

Ondráček nový program ODS nešetřil

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček okomentoval nový program ODS. Nelíbilo se mu, že ODS 30 let Českou republiku rabovala a teď chce umožnit svým potomkům, aby hledali štěstí jinde.

„Přátelé, nový program ODS vychází z toho, že si uvědomuji, jak to tady za těch 30 let vyrabovali. Proto teď chtějí umožnit mladým, ale zejména svým potomkům, aby mohli z tohoto protektorátu EU vycestovat a pokusit se hledat štěstí někde jinde,“ vyjádřil na Facebooku svůj názor Ondráček. Velká část uživatelů s Ondráčkem souhlasila a divila se, o co se ODS snaží.

Nařčení z plagiátorství

Zdeněk Ondráček v posledních dnech čelí nařčení, že měl opisovat ve své disertační práci. Obvinění z plagiátorství se týká jeho disertační práce s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. Tuto práci Ondráček obhajoval v roce 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Získal za ni doktorát.

Celé obvinění je založeno na tom, že měl Ondráček ve své práci opisovat z jiných prací, přičemž kopíroval jednotlivé pasáže, a to bez uvedení zdroje. V některých případech šlo o jednotlivé odstavce, v jiných byly pasáže o dost delší.

Ondráček celou situaci komentoval na sociální síti, kde napsal, že i přes veškerá obvinění zůstává v klidu, ale řeší jisté právní kroky. Z jeho statusu to navíc vypadá, že se danému obvinění spíše vysmívá.