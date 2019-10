Skandál na pohřbu Karla Gotta. Babiš zuří

Někteří na dnešní rozloučení s legendou Karlem Gottem čekají už od včerejšího večera. Ale ministr dopravy Vladimír Kremlík se rozhodl, že je osoba natolik výjimečná, že ani nemusí čekat a předběhne mnohohodinovou frontu. Od Babiše to hned schytal.

Ani tak smutná událost jako pohřeb českého slavíka Karla Gotta se neobešla bez skandálu. Postaral se o to ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Na tom, že předběhl frontu čekajících, nevidí ministr nic špatného. „Je to o tom, že chci vyjádřit úctu. Jak říkám, já chci být i tady dneska. A zítra přijdu taky,“ uvedl na místě ministr Kremlík novinářům.

Už 18 tisíc lidí se přišlo rozloučit s Karlem Gottem na pražský Žofín. Tisíce dalších čekají ve frontě, která se během odpoledne opět roztáhla přes most Legií až na Janáčkovo nábřeží. pic.twitter.com/lLuhSB7ho2 — ČT24 (@CT24zive) October 11, 2019

Později se ale na Twitteru za svůj postup omluvil. „Předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to,” napsal politik. Gottovi si tak moc prý přál vyjádřit úctu.

Moc jsem si přál vyjádřit panu Karlu Gottovi úctu. Jeho písničky jsem poslouchal od dětství a mám je hrozně rád. Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) October 11, 2019

Ministr Kremlík jako člen vlády přitom dostal pozvánku na sobotní zádušní mši. Šéf rezortu dopravy plánuje dorazit i tam.

Premiér Andrej Babiš jeho chování označil za nepřijatelné.

„Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže,“ reagoval pro server iDNES premiér.

Pateční fronta během rozloučení s Karlem Gottem je natolik dlouhá, že ředitel Žofína musel vysvětlovat, že frontu nejde urychlit. „Rádi bychom vyhověli klientům, ale nejsme schopni to urychlit. Jsme na velmi důstojné akci. Po hodině jsme zatím uspokojili 1500 lidí, což je poměrně dost málo. Urychlování nejde, není to fotbalový zápas,“ řekl Jan Hrubý Novinkám dnes ráno. Dopolední fronta se táhla přes celý most Legií až na Janáčkovo nábřeží a měřila téměř kilometr. Po poledni se fronta výrazně zkrátila.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlata Staňková (@zlata_stankova) 11 Окт 2019 в 2:15 PDT

Rakev s ostatky Karla Gotta je umístěna ve Velkém sále žofínského paláce. Zdobí ji květinové srdce od manželky Ivany s nápisem „Miluji tě navždy“, nad rakví visí velká černobílá Gottova fotografie.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Život ve hvězdách (@zivotvehvezdach) 11 Окт 2019 в 7:20 PDT

Poslední rozloučení s Gottem

Vstup na Slovanský ostrov se uzavře ve 22 hodin. Lidé, kteří budou na něm, se budou moci se zpěvákem rozloučit ještě do půlnoci. – určitě? Pietní místo také nabízí Kinského zahrada, kde je otevřeno od pátečních 10:00 do nedělní půlnoci. Pohřeb populárního zpěváka se uskuteční v sobotu 12. října, doprovodí ho i zádušní mše ve svatovítské katedrále, kterou bude sloužit Dominik kardinál Duka, a státní smutek.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že zesnulému 1. října Karlu Gottovi udělí nejvyšší české státní vyznamenání - Řád bílého lva I. stupně.