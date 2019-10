Pražská policie zadržela několik britských fotbalových fanoušků

Dne 11. září Praha hostí kvalifikační utkání na Mistrovství Evropy 2020 ve fotbale mezi Českou republikou a Anglií. Speciální pořádková jednotka pražské policie zasahovala ve dvou restauracích v centru města, aby uklidnila bujné chuligány.

„Policisté zakročují v centru Prahy ve dvou restauracích proti fotbalovým výtržníkům. Několik osob bylo zajištěno,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Policie celkem zadržela 31 osob, z toho 14 cizinců.

Policisté omezili na osobní svobodě celkem 31 osob z toho 14 cizinců. Zákroky se neobešly bez použití donucovacích prostředků. — Policie ČR (@PolicieCZ) 11. října 2019

Na pořádek v hlavním městě dohlíží pořádková, kriminální i dopravní policie. Českým policistům pomáhá i jedenáct jejich britských kolegů. Očekává se, že fanoušci zůstanou v Praze celý víkend. Pražským policistům asistují i angličtí policisté.

Na internetu se objevily záběry potyček fanoušků v pražských ulicích.

Fotbalový zápas začal v pražském Edenu v 20.45. Celkem Britové obdrželi 3731 lístků, ale ve skutečnosti by do Prahy mohlo dorazit až 6000 hostů z ostrovů. The Guardian tvrdí, že se jedná o největší počet britských fanoušků, který do Prahy zavítá.

Britští fanoušci ve světě

Letošní invaze anglických fanoušků do ČR není novinkou. Po zkušenostech z minulého roku Britové žádali UEFA o přesun termínu zápasu z důvodu možných skandálů opilých britských fanoušků a jejich protispolečenského chování. Evropská fotbalová asociace však žádosti nevyhověla.

Skandálnímu chování britských fanoušků čelí nejen Česko. Například v roce 2016 francouzské město Marseille zažilo bouři násilí. Desetitisíce fanoušků (podle některých odhadů celkem 40 000 návštěvníků) procházely městem v malých skupinách. Záminkou násilí se staly narážky místních fanoušků na Brity, kteří se opíjeli a házeli prázdné lahve na policisty.