Okamura o zrušení smlouvy s Pekingem: Piráti zájmům naší země škodí

Podle Okamury postup primátora Prahy Zdeňka Hřiba proti Číně začal ohrožovat kvalitní pracovní místa pro české občany a také příjmy do státního rozpočtu. Česká republika dosud investovala velké peníze do pozitivní propagace České republiky v Číně. Výsledkem se stal velký nárůst čínských turistů, kterých do Česka ročně jezdí přes 600 tisíc. Okamura uvádí, že příjmy od turistů generují značné prostředky do státního rozpočtu, které stát potřebuje na výplatu důchodů, na zdravotnictví a na školství.

„Tohle všechno mnohaleté úsilí pirátské vedení pražského magistrátu ničí, aniž by nabídli jakoukoli pozitivní alternativu. Kvůli negativní kampani pirátského vedení Prahy nyní hrozí úbytek čínských turistů,“ upozornil Okamura.

Okamura se odvolal na ekonoma Lukáše Kovandu, který vyčíslil, že jednání pražské magistrátní koalice bude stát českou ekonomiku v letech 2020 a 2021 v souhrnu zhruba 23 miliard korun.

„Ukazuje se, že Piráti a pražská vládnoucí koalice (s TOP 09, STAN a KDU-ČSL) zájmům naší země škodí a že osudy běžných lidí, kteří mohou přijít o práci a o peníze, jsou jim ukradené. Zde je nutné zdůraznit, že všechny západní demokratické státy s Čínou čile obchodují a mají nastavené dobré vztahy. Pouze pirátští extrémisté a anarchisté, kteří nikdy nic pozitivního nevybudovali, ničí a boří vše dobré, co bylo inteligentními a pracovitými lidmi před nimi vybudováno,“ napsal.

Okamura pronesl slova prezidenta Miloše Zemana, který informoval, že fotbalový klub Slavia přijde o peníze od čínského majitele.

Praha vypoví sesterskou smlouvu s Pekingem

Dne 7. října rada hlavního města Prahy rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Český ministr zahraničních věcí na dotaz ČTK prohlásil, že za zahraniční politiku země odpovídá vláda a nehledě na rozhodnutí pražského magistrátu se vládní linie nemění.

Otázce rozhodnutí o sesterské smlouvě mezi Pekingem a Prahou se věnoval i prezident republiky Miloš Zeman během svého rozhovoru na rádiu Frekvence 1. Podle jeho názoru by se primátor Prahy Zdeněk Hřib měl starat o problémy města. Rada města rozhodla o vypovězení smlouvy kvůli nevůli Číňanů jednat s vedením Prahy o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny. Nyní budou vypovězení smlouvy projednávat zastupitelé.

„O víkendu jsem hovořil s panem primátorem Hřibem o tom, že budou dnes o této záležitosti jednat. Hovořili jsme o nějakých možnostech,“ prohlásil ministr zahraničí Petříček.

Podle jeho slov bude ze své pozice respektovat rozhodnutí. Praha jako hlavní město by neměla zasahovat do zahraniční politiky státu, myslí si.

„Já musím respektovat, že to je záležitost samosprávy, která smlouvu uzavřela. Zároveň ale za zahraniční politiku odpovídá vláda a na vládní pozici se nic nemění. Myslím, že ani Praha by neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky,“ dodal.