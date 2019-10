Na zádušní mši se přišlo s Gottem rozloučit mnoho známých osobností. Nechyběl ani Babiš

Se slavným zpěvákem se přišlo rozloučit mnoho osob z politického prostředí. Na mši přišel předseda vlády Andrej Babiš, dále členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera, šéf poslanecké sněmovny Radek Ondráček a nechyběl také český prezident Miloš Zeman.

Novinářům řekl pár vět Lubomír Zaorálek za ČSSD. Podle jeho slov se nám s Karlem Gottem žilo dobře. Do katedrály svatého Víta dorazily také bývalé první dámy, a to Dagmar Havlová a Livia Klausová. Co se týče zahraničních hostů, za Slovensko dorazil předseda vlády Peter Pellegrini.

Další hosté

Rozloučit se se slavným zpěvákem přišli dále například fotbalista Antonín Panenka, hokejista Jaromír Jágr, zpěváci Hana Zagorová, Janek Ledecký, Viktor Dyk, moderátor Leoš Mareš či herci Jiří Bartoška a Boleslav Polívka.

Prezident Miloš Zeman byl pozván i se svou manželkou a dcerou Kateřinou. Prezident se také nechal slyšet, že pakliže by byl požádán, pronesl by během mše i projev. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček však dnes pro ČTK sdělil, že prezident s proslovem vystupovat nebude.

K rozloučení řekl pár slov i ceremoniář pražského arcibiskupství Vojtěch Mátl. „To, co se tu bude odehrávat, je z pohledu církve klasický pohřeb. Vypracovali jsme brožurku, aby se i lidé, kteří běžně nechodí do kostela, mohli orientovat a zapojovat. Obřad jsme připravili na míru Mistrovi. Spolupracovali jsme s blízkými Karla Gotta,“ pověděl ve zpravodajském vstupu České televize.

Slovenská prezidentka na mši nepřijela

Před pár dny bylo informováno o tom, že za Slovensko se zádušní mše zúčastní předseda vlády Peter Pellegrini a předseda Národní rady SR Andrej Danko. Tiskový mluvčí slovenské prezidentky oznámil, že prezidentka se mše nezúčastní z důvodu mnoha cest.

„Protože v Praze byla minulý týden. V pondělí (14. 10.) jsme pozvaní na konferenci Fórum 2000, takže za tím není potřeba nic hledat, jednoduše by to už bylo moc cest,“ vysvětlil pro portál Parlamentné listy Strižinec.

Možnost rozloučit se s Mistrem měla veřejnost možnost již včera. Podle údajů ČTK se mělo na Žofín přijít se zpěvákem rozloučit až 49 tisíc lidí. Podle policie nedošlo k žádným konfliktům a celá akce probíhala v pokoji.

Úmrtí Karla Gotta

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad Zlatým slavíkem vyhrála.