Češi porazili anglický národní fotbalový tým. „Historické vítězství,“ reaguje Král

Fotbalisté Anglie by si výhrou v pátečním zápase v Praze proti českému celku s předstihem zajistili postup na evropský šampionát. Oslav se však nedočkali a místo nich museli v Edenu strpět první prohru v kvalifikaci po dlouhých deseti letech a 43 zápasech. Informuje o tom portál Športky.sk.

Trenér Albionu Gareth Southgate po prohře 1:2 zkritizoval výkon týmu, podcenění soupeře ale vyloučil. Angličané v Edenu rychle vedli po penaltě Harryho Kanea, ale v deváté minutě vyrovnal Jakub Brabec a v 85. minutě otočil stav střídající český debutant Zdeněk Ondrášek.

„Za několik posledních let jsme získali velký kredit, ale tento večer jsme neudělali dost pro to, abychom vyhráli. To je jednoduché. Pravděpodobně bychom měli z takového zápasu získat bod, ale gól, který jsme v závěru dostali, byl pro tento večer takový typický,“ řekl na tiskové konferenci Southgate, který loni dovedl Angličany ke čtvrtému místu na světovém šampionátu v Rusku.

Odmítl, že by jeho svěřenci po březnové vysoké výhře 5:0 ve Wembley nad českým týmem přistoupili k odvetě v Praze lehkovážně. „Určitě jsme soupeře nepodcenili, připravovali jsme se pečlivě. Věděli jsme, že Češi budou velmi motivovaní. Je třeba je ocenit, hráli opravdu výborně. Nečekali jsme však, že náš výkon bude takový slabý. Ale i naši hráči jsou lidé, a toto byl jeden z večerů, kdy se to ukázalo,“ mínil Southgate.

Český záložník, který teď působí v ruském klubu FK Spartak Moskva, Alex Král, napsal na svém Instagramu: „Pro nás je to historické vítězství.“

Anglie prohrála setkání evropské či světové kvalifikace přesně po deseti letech a jednom dni od porážky v roce 2009 na Ukrajině. „Pokud jde o tu bilanci, jednoznačně to nebyl večer, který jsme chtěli zažít. Zejména v první polovině jsme nehráli dobře, odevdávali jsme míče. V druhém poločase jsme si vypracovali dobré šance, ale žádnou se nám nepodařilo proměnit. A naopak jsme sami nabídli soupeři příliš mnoho šancí, aby dal gól,“ prohlásil Southgate.

Angličané vedou kvalifikační skupinu už jen o skóre před českým týmem, mají ale jeden zápas k dobru. V pondělí se pokusí napravit ztrátu z Prahy v Bulharsku. „Musíme kolektivně přijmout tento výsledek, samozřejmě já jako trenér musím přijmout zodpovědnost a svůj díl viny. Nyní je potřeba správným způsobem zareagovat. Máme před sebou pár dní na to, abychom se otřásli. Takový výkon a výsledek jsme zatím nezažili,“ prohlásil Southgate .

„Neexistují výmluvy, musíme hrát lépe. Je to pro nás trochu takový budíček. Ale stále jsme v dobré pozici, takže není třeba panikařit. Samozřejmě ale musíme vyhrát v Bulharsku. Stále je mnoho věcí, na kterých musíme pracovat,“ dodal Kane.